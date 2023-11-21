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Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников - РИА Новости, 21.11.2023
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16:25 21.11.2023 (обновлено: 16:38 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/zalozhniki-1910855030.html
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников - РИА Новости, 21.11.2023
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа, выразив надежду, что в скором времени РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:25
2023-11-21T16:38
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа, выразив надежду, что в скором времени по этому поводу будут "хорошие новости"."Мы добиваемся прогресса (в деле освобождения заложников). Я думаю, что даже сейчас не стоит говорить слишком много, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости", - заявил премьер во время посещения одного из резервных батальонов.Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников

Нетаньяху выразил надежду на хорошие новости по заложникам в скором времени

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа, выразив надежду, что в скором времени по этому поводу будут "хорошие новости".
"Мы добиваемся прогресса (в деле освобождения заложников). Я думаю, что даже сейчас не стоит говорить слишком много, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости", - заявил премьер во время посещения одного из резервных батальонов.
Ранее во вторник 12-й телеканал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе должны быть освобождены 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут быть освобождены в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.
Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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