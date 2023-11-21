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В Алтайском крае из-за урагана пострадали 16 человек
В Алтайском крае из-за урагана пострадали 16 человек - РИА Новости, 21.11.2023
В Алтайском крае из-за урагана пострадали 16 человек
Алтайский край продолжает устранять последствия воскресного урагана, число пострадавших от стихии выросло до 16 человек, рассказал губернатор региона Виктор... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:37
2023-11-21T10:37
2023-11-21T10:37
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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Алтайский край продолжает устранять последствия воскресного урагана, число пострадавших от стихии выросло до 16 человек, рассказал губернатор региона Виктор Томенко в Telegram. В своем Telegram-канале он сообщил, что по всему краю продолжается адресная работа для ликвидации последствий урагана, обрушившегося и на Алтайский край, и на соседние в конце прошлой недели. В муниципалитетах оценивают ущерб, чтобы в дальнейшем могли быть приняты решения о дополнительных мерах поддержки, если это потребуется. "В 577 населенных пунктах, где живут более 380 тысяч человек, были отключения электроэнергии. Повреждены кровли на более 400 зданиях, около 300 деревьев были повалены в жилом секторе, и еще больше 400 - на дорогах. К сожалению, 16 человек пострадали и одна женщина погибла. Выражаю слова соболезнования её родным и близким", - написал Томенко. Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и двух травмированных. "Около 550 человек и 179 единиц техники работали во время урагана, помогали жителям края справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Больше 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения, и точечная работа, где это необходимо, продолжается. Благодарю все аварийно-спасательные службы и наших энергетиков, которые четко сработали и оперативно сделали все, что было возможно, для восстановления нормальной жизни в самые кратчайшие сроки", - отметил глава Алтайского края.
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происшествия, алтайский край, виктор томенко, общество, россия
Происшествия, Алтайский край, Виктор Томенко, Общество, Россия
В Алтайском крае из-за урагана пострадали 16 человек
Томенко: число пострадавших из-за урагана в Алтайском крае выросло до 16
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости.
Алтайский край продолжает устранять последствия воскресного урагана, число пострадавших от стихии выросло до 16 человек, рассказал губернатор региона Виктор Томенко в Telegram
.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по всему краю продолжается адресная работа для ликвидации последствий урагана, обрушившегося и на Алтайский край, и на соседние в конце прошлой недели. В муниципалитетах оценивают ущерб, чтобы в дальнейшем могли быть приняты решения о дополнительных мерах поддержки, если это потребуется.
«
"В 577 населенных пунктах, где живут более 380 тысяч человек, были отключения электроэнергии. Повреждены кровли на более 400 зданиях, около 300 деревьев были повалены в жилом секторе, и еще больше 400 - на дорогах. К сожалению, 16 человек пострадали и одна женщина погибла. Выражаю слова соболезнования её родным и близким", - написал Томенко.
Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и двух травмированных.
"Около 550 человек и 179 единиц техники работали во время урагана, помогали жителям края справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Больше 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения, и точечная работа, где это необходимо, продолжается. Благодарю все аварийно-спасательные службы и наших энергетиков, которые четко сработали и оперативно сделали все, что было возможно, для восстановления нормальной жизни в самые кратчайшие сроки", - отметил глава Алтайского края.
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