https://ria.ru/20231121/upravlyayuschaya-1910634349.html

Как заставить управляющую компанию работать

Как заставить управляющую компанию работать - РИА Новости, 21.11.2023

Как заставить управляющую компанию работать

Когда в подъезде перегорают лампочки, а в квартире перестает течь вода, хочется призвать кого-то к ответу. Совсем не обязательно сразу строчить жалобы в префектуру или Роспотребнадзор. Для начала следует обратиться в управляющую компанию (УК), которая контролирует содержание и ремонт жилого дома.

2023-11-21T12:00

2023-11-21T12:00

2023-11-21T12:00

пятый угол

подкаст

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Как заставить управляющую компанию работать Когда в подъезде перегорают лампочки, а в квартире перестает течь вода, хочется призвать кого-то к ответу. Совсем не обязательно сразу строчить жалобы в префектуру или Роспотребнадзор. Для начала следует обратиться в управляющую компанию (УК), которая контролирует содержание и ремонт жилого дома. audio/mpeg

Как заставить управляющую компанию работать Когда в подъезде перегорают лампочки, а в квартире перестает течь вода, хочется призвать кого-то к ответу. Совсем не обязательно сразу строчить жалобы в префектуру или Роспотребнадзор. Для начала следует обратиться в управляющую компанию (УК), которая контролирует содержание и ремонт жилого дома. audio/mpeg

Какие услуги оказывает управляющая компания и где они прописаны? Как собственники могут влиять на качество ее работы? И что делать, если жалобы и заявки не помогают получать качественный сервис? Ответы ищем вместе с экспертом выпуска – заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой.01:24 для чего нужна управляющая компания 03:20 что входит в ее обязанности04:12 как Марина испугала свою УК желанием познакомиться05:25 особенности московских "управляшек"07:28 как узнать, кто управляет моим домом10:28 на какой срок заключается договор с УК15:37 как обязать УК "установить фонтан и пылесосить собак"16:45 сколько нужно платить управляющей компании19:54 почему большие деньги не гарантируют качественную работы УК22:40 какую отчетность о деятельности УК могут требовать собственники24:22 как запрашивать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги26:42 что делать, если УК работает спустя рукава29:58 как выбрать новую управляющую компанию31:05 как и почему УК "воюют" за дома34:35 как общаться с управляющей компании без скандалов и нервотрепкиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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