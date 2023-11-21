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Как заставить управляющую компанию работать - РИА Новости, 21.11.2023
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12:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/upravlyayuschaya-1910634349.html
Как заставить управляющую компанию работать
Как заставить управляющую компанию работать - РИА Новости, 21.11.2023
Как заставить управляющую компанию работать
Когда в подъезде перегорают лампочки, а в квартире перестает течь вода, хочется призвать кого-то к ответу. Совсем не обязательно сразу строчить жалобы в префектуру или Роспотребнадзор. Для начала следует обратиться в управляющую компанию (УК), которая контролирует содержание и ремонт жилого дома.
2023-11-21T12:00
2023-11-21T12:00
пятый угол
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Как заставить управляющую компанию работать
Когда в подъезде перегорают лампочки, а в квартире перестает течь вода, хочется призвать кого-то к ответу. Совсем не обязательно сразу строчить жалобы в префектуру или Роспотребнадзор. Для начала следует обратиться в управляющую компанию (УК), которая контролирует содержание и ремонт жилого дома.
audio/mpeg
Как заставить управляющую компанию работать
Когда в подъезде перегорают лампочки, а в квартире перестает течь вода, хочется призвать кого-то к ответу. Совсем не обязательно сразу строчить жалобы в префектуру или Роспотребнадзор. Для начала следует обратиться в управляющую компанию (УК), которая контролирует содержание и ремонт жилого дома.
audio/mpeg
Какие услуги оказывает управляющая компания и где они прописаны? Как собственники могут влиять на качество ее работы? И что делать, если жалобы и заявки не помогают получать качественный сервис? Ответы ищем вместе с экспертом выпуска – заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой.01:24 для чего нужна управляющая компания 03:20 что входит в ее обязанности04:12 как Марина испугала свою УК желанием познакомиться05:25 особенности московских "управляшек"07:28 как узнать, кто управляет моим домом10:28 на какой срок заключается договор с УК15:37 как обязать УК "установить фонтан и пылесосить собак"16:45 сколько нужно платить управляющей компании19:54 почему большие деньги не гарантируют качественную работы УК22:40 какую отчетность о деятельности УК могут требовать собственники24:22 как запрашивать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги26:42 что делать, если УК работает спустя рукава29:58 как выбрать новую управляющую компанию31:05 как и почему УК "воюют" за дома34:35 как общаться с управляющей компании без скандалов и нервотрепкиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.________Монтаж: Олег Чижов
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
Пятый угол, Подкаст
Пятый угол

Как заставить управляющую компанию работать

Пятый угол
Как заставить управляющую компанию работать
12:00
Читать ria.ru в
Когда в подъезде перегорают лампочки, а в квартире перестает течь вода, хочется призвать кого-то к ответу. Совсем не обязательно сразу строчить жалобы в префектуру или Роспотребнадзор. Для начала следует обратиться в управляющую компанию (УК), которая контролирует содержание и ремонт жилого дома.
Какие услуги оказывает управляющая компания и где они прописаны? Как собственники могут влиять на качество ее работы? И что делать, если жалобы и заявки не помогают получать качественный сервис? Ответы ищем вместе с экспертом выпуска – заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой.
01:24 для чего нужна управляющая компания
03:20 что входит в ее обязанности
04:12 как Марина испугала свою УК желанием познакомиться
05:25 особенности московских "управляшек"
07:28 как узнать, кто управляет моим домом
10:28 на какой срок заключается договор с УК
15:37 как обязать УК "установить фонтан и пылесосить собак"
16:45 сколько нужно платить управляющей компании
19:54 почему большие деньги не гарантируют качественную работы УК
22:40 какую отчетность о деятельности УК могут требовать собственники
24:22 как запрашивать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги
26:42 что делать, если УК работает спустя рукава
29:58 как выбрать новую управляющую компанию
31:05 как и почему УК "воюют" за дома
34:35 как общаться с управляющей компании без скандалов и нервотрепки
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.
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