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"С ума сойти". Заявление фон дер Ляйен по Украине вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910861222.html
"С ума сойти". Заявление фон дер Ляйен по Украине вызвало ярость в Сети
"С ума сойти". Заявление фон дер Ляйен по Украине вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 21.11.2023
"С ума сойти". Заявление фон дер Ляйен по Украине вызвало ярость в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в десятую годовщину Мйдана о том, что будущее Украины — в Европейском союзе... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:39
2023-11-21T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
европа
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в десятую годовщину Мйдана о том, что будущее Украины — в Европейском союзе. "Для меня яснее, чем когда-либо, что фон дер Ляйен должна уйти в отставку и прекратить выступать от имени людей, которые никогда ее не избирали", — написал один из комментаторов. "С ума сойти, как у тебя еще хватает наглости что-то публиковать", — поддержал другой. "Она хотела сказать: на это ушло десятьлет, но в конце концов мы пожертвовали целым поколением украинцев", — отметил третий. "Остановите уничтожение денег ЕС", — поделился мнением еще один пользователь."Почему мы даем им надежду, не будучи уверенными в том, что они действительно смогут вступить в союз? Просто посмотрите на другие страны, которые с самого начала существования ЕС верили в то, что они станут его частью", — заключили читатели. Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими акцию протеста сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Его кресло затем занял Петр Порошенко.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, лозунги Майдана и печеньки Госдепа оказались обманом украинского народа, в результате чего его лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону.
https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа

"С ума сойти". Заявление фон дер Ляйен по Украине вызвало ярость в Сети

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в десятую годовщину Мйдана о том, что будущее Украины — в Европейском союзе.

"Для меня яснее, чем когда-либо, что фон дер Ляйен должна уйти в отставку и прекратить выступать от имени людей, которые никогда ее не избирали", — написал один из комментаторов.
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"С ума сойти, как у тебя еще хватает наглости что-то публиковать", — поддержал другой.

"Она хотела сказать: на это ушло десятьлет, но в конце концов мы пожертвовали целым поколением украинцев", — отметил третий.

"Остановите уничтожение денег ЕС", — поделился мнением еще один пользователь.

"Почему мы даем им надежду, не будучи уверенными в том, что они действительно смогут вступить в союз? Просто посмотрите на другие страны, которые с самого начала существования ЕС верили в то, что они станут его частью", — заключили читатели.

Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими акцию протеста сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину. Его кресло затем занял Петр Порошенко.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, лозунги Майдана и печеньки Госдепа оказались обманом украинского народа, в результате чего его лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону.
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