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Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2023
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Новости Подмосковья
 
16:40 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/tyazheloe_medoborudovanie-1910861367.html
Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья
Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2023
Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья
С начала текущего года 64 единицы тяжелого медицинского оборудования получили больницы Подмосковья, оснащение медучреждений продолжается, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:40
2023-11-21T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медицина
министерство здравоохранения московской области
медучреждения
больницы
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С начала текущего года 64 единицы тяжелого медицинского оборудования получили больницы Подмосковья, оснащение медучреждений продолжается, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Так, новые рентген-аппарат и маммограф заработали в Раменском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и в Клинской больнице. "Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. Это рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, ангиографы, аппараты КТ и МРТ", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Новый маммограф в Клинской больнице начал работать в поликлинике №4 в Высоковске. С помощью аппарата можно проводить качественную диагностику молочных желез, что позволит на ранней стадии обнаружить развитие опасных заболеваний. В Раменском филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера заработал новый рентгеновский аппарат. Он стал седьмым, установленным в учреждении, благодаря программе замены аналоговой техники на цифровую. "Новый аппарат позволит увеличить количество проводимых рентген-исследований, а следовательно повысить доступность данного вида диагностики для наших пациентов. Новый рентген-кабинет работает в две смены и используется для проведения исследований и взрослым, и детям", - добавил заведующий Раменским филиалом МОКПТД Александр Жердев. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
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московская область (подмосковье), медицина, министерство здравоохранения московской области, медучреждения, больницы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медицина, Министерство здравоохранения Московской области, Медучреждения, Больницы

Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиСвыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья
Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С начала текущего года 64 единицы тяжелого медицинского оборудования получили больницы Подмосковья, оснащение медучреждений продолжается, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Так, новые рентген-аппарат и маммограф заработали в Раменском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и в Клинской больнице.
"Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. Это рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, ангиографы, аппараты КТ и МРТ", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Магнитно-резонансный томограф в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым
21 июля, 14:43
Новый маммограф в Клинской больнице начал работать в поликлинике №4 в Высоковске. С помощью аппарата можно проводить качественную диагностику молочных желез, что позволит на ранней стадии обнаружить развитие опасных заболеваний.
В Раменском филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера заработал новый рентгеновский аппарат. Он стал седьмым, установленным в учреждении, благодаря программе замены аналоговой техники на цифровую.
"Новый аппарат позволит увеличить количество проводимых рентген-исследований, а следовательно повысить доступность данного вида диагностики для наших пациентов. Новый рентген-кабинет работает в две смены и используется для проведения исследований и взрослым, и детям", - добавил заведующий Раменским филиалом МОКПТД Александр Жердев.
Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МедицинаМинистерство здравоохранения Московской областиМедучрежденияБольницы
 
 
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