https://ria.ru/20231121/tyazheloe_medoborudovanie-1910861367.html

Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья

Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья - РИА Новости, 21.11.2023

Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья

С начала текущего года 64 единицы тяжелого медицинского оборудования получили больницы Подмосковья, оснащение медучреждений продолжается, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:40

2023-11-21T16:40

2023-11-21T16:40

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С начала текущего года 64 единицы тяжелого медицинского оборудования получили больницы Подмосковья, оснащение медучреждений продолжается, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Так, новые рентген-аппарат и маммограф заработали в Раменском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера и в Клинской больнице. "Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой – одна из наших приоритетных задач. Мы заменяем устаревшее оборудование на цифровое, а также открываем новые точки. Всего с начала года в Подмосковье ввели в работу 64 единицы тяжелого оборудования на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. Это рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, ангиографы, аппараты КТ и МРТ", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Новый маммограф в Клинской больнице начал работать в поликлинике №4 в Высоковске. С помощью аппарата можно проводить качественную диагностику молочных желез, что позволит на ранней стадии обнаружить развитие опасных заболеваний. В Раменском филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера заработал новый рентгеновский аппарат. Он стал седьмым, установленным в учреждении, благодаря программе замены аналоговой техники на цифровую. "Новый аппарат позволит увеличить количество проводимых рентген-исследований, а следовательно повысить доступность данного вида диагностики для наших пациентов. Новый рентген-кабинет работает в две смены и используется для проведения исследований и взрослым, и детям", - добавил заведующий Раменским филиалом МОКПТД Александр Жердев. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230721/medoborudovanie-1885514198.html

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московская область (подмосковье), медицина, министерство здравоохранения московской области, медучреждения, больницы