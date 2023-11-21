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Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР - РИА Новости, 21.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:57 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/tverskaya_delegatsiya_v_kitae-1910866512.html
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР - РИА Новости, 21.11.2023
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР
Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей посетила инфраструктурные объекты и промпредприятия провинции Ляонин во время бизнес-миссии в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:57
2023-11-21T16:57
тверская область
ляонин
китай
игорь руденя
тверская область
промышленность
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ТВЕРЬ, 21 ноя - РИА Новости. Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей посетила инфраструктурные объекты и промпредприятия провинции Ляонин во время бизнес-миссии в КНР, сообщила пресс-служба регионального правительства. В частности, тверская делегация осмотрела офис Главной пожарной охраны и станции скорой медицинской помощи в городе Шэньян провинции Ляонин. Кроме того, тверская делегация ознакомилась с продукцией машиностроительного предприятия Siasun Robot &amp; Automation. В офисе Главной пожарной охраны Игорю Рудене представили специализированную технику, используемую спасателями. Глава региона осмотрел диспетчерский пункт, спасательные средства, роботов для тушения огня, вышки, тренировочные комплексы. Также делегация посетила многофункциональный центр, оборудованный системами видеонаблюдения. Это позволяет специалистам контролировать ситуацию на дорогах онлайн, чтобы выстраивать оптимальный маршрут пожарных машин. По итогам визита Руденя отметил высокую техническую оснащенность объекта и обратил внимание на возможность взаимодействия с китайской стороной по направлению развития спецтехники. На станции скорой помощи делегатам были представлены система диспетчеризации, автотранспорт и техническое оснащение службы. В автомобилях установлены камеры, позволяющие в режиме реального времени отслеживать состояние пациента и действия медиков. В этот же день тверская делегация побывала в демонстрационном зале и производственных цехах предприятия Siasun Robot &amp; Automation, расположенном в индустриальном интеллектуальном парке Синсон Хуннань. Губернатору показали последние разработки робототехники в дорожной, медицинской, производственной отраслях. Экономика провинции Ляонин считается самой крупной и развитой в Северо-Восточном регионе КНР.
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ляонин, китай, игорь руденя, тверская область, промышленность
Тверская область, Ляонин, Китай, Игорь Руденя, Тверская область, Промышленность

Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР
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ТВЕРЬ, 21 ноя - РИА Новости. Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей посетила инфраструктурные объекты и промпредприятия провинции Ляонин во время бизнес-миссии в КНР, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В частности, тверская делегация осмотрела офис Главной пожарной охраны и станции скорой медицинской помощи в городе Шэньян провинции Ляонин. Кроме того, тверская делегация ознакомилась с продукцией машиностроительного предприятия Siasun Robot & Automation.
В офисе Главной пожарной охраны Игорю Рудене представили специализированную технику, используемую спасателями. Глава региона осмотрел диспетчерский пункт, спасательные средства, роботов для тушения огня, вышки, тренировочные комплексы. Также делегация посетила многофункциональный центр, оборудованный системами видеонаблюдения. Это позволяет специалистам контролировать ситуацию на дорогах онлайн, чтобы выстраивать оптимальный маршрут пожарных машин.
Губернатор Игорь Руденя представил инвестпотенциал Тверской области в КНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Руденя представил инвестпотенциал Тверской области в КНР
Вчера, 15:38
По итогам визита Руденя отметил высокую техническую оснащенность объекта и обратил внимание на возможность взаимодействия с китайской стороной по направлению развития спецтехники.
На станции скорой помощи делегатам были представлены система диспетчеризации, автотранспорт и техническое оснащение службы. В автомобилях установлены камеры, позволяющие в режиме реального времени отслеживать состояние пациента и действия медиков.
В этот же день тверская делегация побывала в демонстрационном зале и производственных цехах предприятия Siasun Robot & Automation, расположенном в индустриальном интеллектуальном парке Синсон Хуннань. Губернатору показали последние разработки робототехники в дорожной, медицинской, производственной отраслях.
Экономика провинции Ляонин считается самой крупной и развитой в Северо-Восточном регионе КНР.
 
Тверская областьЛяонинКитайИгорь РуденяТверская областьПромышленность
 
 
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