https://ria.ru/20231121/tervoga-1910702665.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2023

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T01:10

2023-11-21T01:10

2023-11-21T01:10

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

тернопольская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги звучал в названных регионах с 22.50 по 23.30 по местному времени (23.50 - 00.30 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ru/20231119/kherson-1910459331.html

украина

хмельницкий (город)

тернопольская область

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украина, хмельницкий (город), тернопольская область, вооруженные силы рф, в мире