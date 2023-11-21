https://ria.ru/20231121/tadzhikikstan-1910848443.html

Путин обсудил с Рахмоном торговое и военное сотрудничество

Путин обсудил с Рахмоном торговое и военное сотрудничество - РИА Новости, 21.11.2023

Путин обсудил с Рахмоном торговое и военное сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сотрудничество на международных площадках. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:01

2023-11-21T16:01

2023-11-21T16:23

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сотрудничество на международных площадках."При обсуждении актуальной региональной и глобальной повестки, мы остановились на вопросах взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации и ООН", — отметил российский лидер.По его словам, главы государств также договорились продолжить углублять оборонное, военно-техническое антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество."В целом будем и далее принимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республику 201-й российской военной базы", — сказал Путин.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, россия, эмомали рахмон, владимир путин, одкб, снг, оон, в мире