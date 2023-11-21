https://ria.ru/20231121/tadzhikikstan-1910848443.html
Путин обсудил с Рахмоном торговое и военное сотрудничество
Путин обсудил с Рахмоном торговое и военное сотрудничество - РИА Новости, 21.11.2023
Путин обсудил с Рахмоном торговое и военное сотрудничество
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сотрудничество на международных площадках. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:01
2023-11-21T16:01
2023-11-21T16:23
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сотрудничество на международных площадках."При обсуждении актуальной региональной и глобальной повестки, мы остановились на вопросах взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации и ООН", — отметил российский лидер.По его словам, главы государств также договорились продолжить углублять оборонное, военно-техническое антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество."В целом будем и далее принимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республику 201-й российской военной базы", — сказал Путин.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, эмомали рахмон, владимир путин, одкб, снг, оон, в мире
Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, ОДКБ, СНГ, ООН, В мире
Путин обсудил с Рахмоном торговое и военное сотрудничество
Путин обсудил с Рахмоном сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ООН
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сотрудничество на международных площадках.
"При обсуждении актуальной региональной и глобальной повестки, мы остановились на вопросах взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации и ООН", — отметил российский лидер.
По его словам, главы государств также договорились продолжить углублять оборонное, военно-техническое антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.
"В целом будем и далее принимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республику 201-й российской военной базы", — сказал Путин.
Межгосударственные отношения России и Таджикистана