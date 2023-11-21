https://ria.ru/20231121/sukhogruz-1910755490.html

Россиян на борту захваченного в Красном море сухогруза не было

Россиян на борту захваченного в Красном море сухогруза не было - РИА Новости, 21.11.2023

Россиян на борту захваченного в Красном море сухогруза не было

Среди экипажа захваченного повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море сухогруза Galaxy Leader нет российских граждан, сообщили РИА Новости во... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:19

2023-11-21T11:19

2023-11-21T11:23

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россия

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Среди экипажа захваченного повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море сухогруза Galaxy Leader нет российских граждан, сообщили РИА Новости во вторник в посольстве РФ в Йемене.В воскресенье контролирующие западное побережье Красного моря в Йемене и порт Ходейда хуситы объявили, что смогли захватить в Красном море коммерческое грузовое судно под флагом Багамских Островов, которым управляет японская компания и которое принадлежит израильскому бизнесмену. По словам министра информации, культуры и туризма международно признанного правительства Йемена Муаммара аль-Арьяна, основную часть экипажа на захваченном судне составляют граждане Турции, и оно направлялось из Турции в Индию."По имеющимся у нас данным, на борту корабля российских граждан не было", - сказал собеседник агентства.Ранее арабские СМИ сообщили, что хуситы захватили судно в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допросили.

https://ria.ru/20231119/sudno-1910455121.html

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Кирилл Волков

в мире, красное море, россия, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году