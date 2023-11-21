https://ria.ru/20231121/sukhogruz-1910755490.html
Россиян на борту захваченного в Красном море сухогруза не было
Россиян на борту захваченного в Красном море сухогруза не было - РИА Новости, 21.11.2023
Россиян на борту захваченного в Красном море сухогруза не было
Среди экипажа захваченного повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море сухогруза Galaxy Leader нет российских граждан, сообщили РИА Новости во... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:19
2023-11-21T11:19
2023-11-21T11:23
в мире
красное море
россия
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Среди экипажа захваченного повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море сухогруза Galaxy Leader нет российских граждан, сообщили РИА Новости во вторник в посольстве РФ в Йемене.В воскресенье контролирующие западное побережье Красного моря в Йемене и порт Ходейда хуситы объявили, что смогли захватить в Красном море коммерческое грузовое судно под флагом Багамских Островов, которым управляет японская компания и которое принадлежит израильскому бизнесмену. По словам министра информации, культуры и туризма международно признанного правительства Йемена Муаммара аль-Арьяна, основную часть экипажа на захваченном судне составляют граждане Турции, и оно направлялось из Турции в Индию."По имеющимся у нас данным, на борту корабля российских граждан не было", - сказал собеседник агентства.Ранее арабские СМИ сообщили, что хуситы захватили судно в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допросили.
https://ria.ru/20231119/sudno-1910455121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, россия, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Россия, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россиян на борту захваченного в Красном море сухогруза не было
Посольство в Йемене: россиян на захваченном в Красном море сухогрузе нет
ДОХА, 21 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Среди экипажа захваченного повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море сухогруза Galaxy Leader нет российских граждан, сообщили РИА Новости во вторник в посольстве РФ в Йемене.
В воскресенье контролирующие западное побережье Красного моря в Йемене и порт Ходейда хуситы объявили, что смогли захватить в Красном море коммерческое грузовое судно под флагом Багамских Островов, которым управляет японская компания и которое принадлежит израильскому бизнесмену. По словам министра информации, культуры и туризма международно признанного правительства Йемена Муаммара аль-Арьяна, основную часть экипажа на захваченном судне составляют граждане Турции, и оно направлялось из Турции в Индию.
"По имеющимся у нас данным, на борту корабля российских граждан не было", - сказал собеседник агентства.
Ранее арабские СМИ сообщили, что хуситы захватили судно в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами близ Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян. Источник в этом движении сообщил РИА Новости, что им удалось захватить вдали от территориальных вод Йемена
принадлежащее израильской компании грузовое коммерческое судно, на борту которого находятся 25 членов экипажа, их допросили.
Источник раскрыл подробности захвата судна Galaxy Leader хуситами