https://ria.ru/20231121/sportkompleksy-1910736304.html
Бочкарев: в новой Москве построят два спорткомплекса с бассейнами
Бочкарев: в новой Москве построят два спорткомплекса с бассейнами - РИА Новости, 21.11.2023
Бочкарев: в новой Москве построят два спорткомплекса с бассейнами
В двух поселениях новой Москвы в течение пяти лет построят еще два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:07
2023-11-21T10:07
2023-11-21T10:07
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В двух поселениях новой Москвы в течение пяти лет построят еще два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Новые физкультурно-оздоровительные комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, они расположатся в поселениях Мосрентген и Воскресенское. В каждом планируется организовать бассейн и тренажерный зал", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Спорткомплексы построят за счет города, указывается в сообщении. Как напоминается в нем, кроме того, в новой Москве в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро "Прокшино". Ведется строительство спорткомплекса в поселении Киевский и ледовой арены в Щербинке. Один из самых масштабных перспективных спортивных объектов появится на территории ЖК "Новое Внуково", этот спортивный комплекс станет крупнейшей площадкой подготовки команд по баскетболу и местом проведения российских и международных соревнований, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231016/bochkarev-1903006777.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев
Бочкарев: в новой Москве построят два спорткомплекса с бассейнами
Бочкарев: в новой Москве построят два спорткомплекса с бассейнами
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В двух поселениях новой Москвы в течение пяти лет построят еще два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Новые физкультурно-оздоровительные комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, они расположатся в поселениях Мосрентген
и Воскресенское. В каждом планируется организовать бассейн и тренажерный зал", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Спорткомплексы построят за счет города, указывается в сообщении.
Как напоминается в нем, кроме того, в новой Москве в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке
, ледовый спортивный комплекс в Троицке
и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро "Прокшино". Ведется строительство спорткомплекса в поселении Киевский и ледовой арены в Щербинке
.
Один из самых масштабных перспективных спортивных объектов появится на территории ЖК "Новое Внуково", этот спортивный комплекс станет крупнейшей площадкой подготовки команд по баскетболу и местом проведения российских и международных соревнований, добавляется в сообщении.
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