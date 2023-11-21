https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910865361.html
Рахмон высказался о контактах с Россией в сфере энергоемких производств
Рахмон высказался о контактах с Россией в сфере энергоемких производств - РИА Новости, 21.11.2023
Рахмон высказался о контактах с Россией в сфере энергоемких производств
Таджикистан обладает возможностями для размещения у себя энергоемких производств и хочет сотрудничать с Россией в этой сфере, заявил во вторник президент страны РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:53
2023-11-21T16:53
2023-11-21T16:53
эмомали рахмон
россия
таджикистан
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таджикистан обладает возможностями для размещения у себя энергоемких производств и хочет сотрудничать с Россией в этой сфере, заявил во вторник президент страны Эмомали Рахмон. "Таджикистан располагает возможностями для размещения на своей территории энергоемких производств с использованием зеленой энергии при минимальном воздействии на окружающую среду", - сказал Рахмон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Душанбе выражает готовность к развитию сотрудничества с Москвой по этому направлению.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
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эмомали рахмон, россия, таджикистан, владимир путин
Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан, Владимир Путин
Рахмон высказался о контактах с Россией в сфере энергоемких производств
Рахмон: Таджикистан готов сотрудничать с Россией в сфере энергоемких производств