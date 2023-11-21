https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910865361.html

Рахмон высказался о контактах с Россией в сфере энергоемких производств

Рахмон высказался о контактах с Россией в сфере энергоемких производств - РИА Новости, 21.11.2023

Рахмон высказался о контактах с Россией в сфере энергоемких производств

Таджикистан обладает возможностями для размещения у себя энергоемких производств и хочет сотрудничать с Россией в этой сфере, заявил во вторник президент страны РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:53

2023-11-21T16:53

2023-11-21T16:53

эмомали рахмон

россия

таджикистан

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таджикистан обладает возможностями для размещения у себя энергоемких производств и хочет сотрудничать с Россией в этой сфере, заявил во вторник президент страны Эмомали Рахмон. "Таджикистан располагает возможностями для размещения на своей территории энергоемких производств с использованием зеленой энергии при минимальном воздействии на окружающую среду", - сказал Рахмон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Душанбе выражает готовность к развитию сотрудничества с Москвой по этому направлению.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

россия

таджикистан

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эмомали рахмон, россия, таджикистан, владимир путин