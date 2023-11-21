https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910840843.html

Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве

Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.11.2023

Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве

Россия и Таджикистан в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву подписали несколько документов, в том числе министерства... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:38

2023-11-21T15:38

2023-11-21T16:34

россия

таджикистан

эмомали рахмон

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Таджикистан в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву подписали несколько документов, в том числе министерства экономического развития подписали меморандум о сотрудничестве.Также были подписаны: план взаимодействия в сфере промышленности; меморандум о развитии сотрудничества, подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере; меморандум о взаимопонимании в области принудительного исполнения судебных решений; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости населения; соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, таджикистан, эмомали рахмон, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин