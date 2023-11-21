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Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.11.2023
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15:38 21.11.2023 (обновлено: 16:34 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sotrudnichestvo-1910840843.html
Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве
Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.11.2023
Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве
Россия и Таджикистан в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву подписали несколько документов, в том числе министерства... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:38
2023-11-21T16:34
россия
таджикистан
эмомали рахмон
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Таджикистан в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву подписали несколько документов, в том числе министерства экономического развития подписали меморандум о сотрудничестве.Также были подписаны: план взаимодействия в сфере промышленности; меморандум о развитии сотрудничества, подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере; меморандум о взаимопонимании в области принудительного исполнения судебных решений; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости населения; соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.
https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин
Минэкономразвития России и Таджикистана договорились о сотрудничестве

Минэкономразвития РФ и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Таджикистан в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву подписали несколько документов, в том числе министерства экономического развития подписали меморандум о сотрудничестве.
Также были подписаны: план взаимодействия в сфере промышленности; меморандум о развитии сотрудничества, подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере; меморандум о взаимопонимании в области принудительного исполнения судебных решений; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости населения; соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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РоссияТаджикистанЭмомали РахмонМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир Путин
 
 
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