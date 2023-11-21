https://ria.ru/20231121/sk-1910738083.html

В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками

В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками - РИА Новости, 21.11.2023

В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками

Три человека погибли в Астрахани после отравления наркотиками, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:15

2023-11-21T10:15

2023-11-21T10:39

происшествия

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Три человека погибли в Астрахани после отравления наркотиками, сообщили в региональном управлении СК."В Астрахани проводятся процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом", — говорится в публикации ведомства.Отмечается, что утром 19 ноября в подъезде одного из домов по улице Чкалова нашли мертвой 19-летнюю девушку "без признаков насильственной смерти". В этот же день в Кировском районе женщина у себя дома обнаружила тело своей дочери 2004 года рождения. Третья смерть зафиксирована в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе, там нашли тело 29-летнего мужчины.Как рассказал ранее журналистам главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев, с 17 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Все пациенты были в тяжелом состоянии, с одинаковой клинической картиной. На основании первичных лабораторных исследований в крови поступивших выявлен метадон.Семнадцать человек остаются под наблюдением врачей, еще двоих пациентов выписали.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трех подозреваемых задержали в Ставропольском крае и доставили в Астрахань. Это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они дали признательные показания.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

https://ria.ru/20231114/narkotiki-1909211101.html

https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910736924.html

https://ria.ru/20231120/pokazaniya-1910695439.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)