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В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками - РИА Новости, 21.11.2023
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10:15 21.11.2023 (обновлено: 10:39 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/sk-1910738083.html
В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками
В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками - РИА Новости, 21.11.2023
В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками
Три человека погибли в Астрахани после отравления наркотиками, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:15
2023-11-21T10:39
происшествия
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Три человека погибли в Астрахани после отравления наркотиками, сообщили в региональном управлении СК."В Астрахани проводятся процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом", — говорится в публикации ведомства.Отмечается, что утром 19 ноября в подъезде одного из домов по улице Чкалова нашли мертвой 19-летнюю девушку "без признаков насильственной смерти". В этот же день в Кировском районе женщина у себя дома обнаружила тело своей дочери 2004 года рождения. Третья смерть зафиксирована в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе, там нашли тело 29-летнего мужчины.Как рассказал ранее журналистам главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев, с 17 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Все пациенты были в тяжелом состоянии, с одинаковой клинической картиной. На основании первичных лабораторных исследований в крови поступивших выявлен метадон.Семнадцать человек остаются под наблюдением врачей, еще двоих пациентов выписали.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трех подозреваемых задержали в Ставропольском крае и доставили в Астрахань. Это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они дали признательные показания.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
https://ria.ru/20231114/narkotiki-1909211101.html
https://ria.ru/20231121/astrakhan-1910736924.html
https://ria.ru/20231120/pokazaniya-1910695439.html
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происшествия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани три человека погибли после отравления наркотиками

В Астрахани три человека погибли после отравления неизвестным веществом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Три человека погибли в Астрахани после отравления наркотиками, сообщили в региональном управлении СК.
"В Астрахани проводятся процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом", — говорится в публикации ведомства.
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Отмечается, что утром 19 ноября в подъезде одного из домов по улице Чкалова нашли мертвой 19-летнюю девушку "без признаков насильственной смерти". В этот же день в Кировском районе женщина у себя дома обнаружила тело своей дочери 2004 года рождения. Третья смерть зафиксирована в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе, там нашли тело 29-летнего мужчины.
Как рассказал ранее журналистам главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев, с 17 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. Все пациенты были в тяжелом состоянии, с одинаковой клинической картиной. На основании первичных лабораторных исследований в крови поступивших выявлен метадон.
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Семнадцать человек остаются под наблюдением врачей, еще двоих пациентов выписали.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трех подозреваемых задержали в Ставропольском крае и доставили в Астрахань. Это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они дали признательные показания.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).
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ПроисшествияАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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