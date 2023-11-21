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Более 90 бойцов СВО прошли реабилитацию в центре "Ясенки" в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2023
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Новости Подмосковья
 
10:32 21.11.2023 (обновлено: 11:01 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/reabilitatsiyu-1910741001.html
Более 90 бойцов СВО прошли реабилитацию в центре "Ясенки" в Подмосковье
Более 90 бойцов СВО прошли реабилитацию в центре "Ясенки" в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2023
Более 90 бойцов СВО прошли реабилитацию в центре "Ясенки" в Подмосковье
Бесплатную реабилитацию прошел 91 участник СВО в подмосковном центре "Ясенки", который оснащен передовым оборудованием, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:32
2023-11-21T11:01
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бесплатную реабилитацию прошел 91 участник СВО в подмосковном центре "Ясенки", который оснащен передовым оборудованием, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Для каждого бойца есть индивидуальная программа реабилитации, которую составляют наши специалисты. Параллельно с реабилитационными мероприятиями мы работаем над полным социальным сопровождением: от оформления документов, психологической поддержки до переобучения и трудоустройства", - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве подчеркнули, что в регионе запущена работа регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Именно здесь ветераны СВО и семьи погибших бойцов могут получить ряд социальных услуг. "С начала работы фонда "Защитники Отечества", в Подмосковье было получено более пяти тысяч обращений. Основная цель фонда – персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов. Наши специалисты оказывают всестороннюю поддержку – от всех полагающихся мер соцподдержки до содействия в предоставлении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Также в фонде можно получить содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов", – рассказала руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Московской области Ольга Ермакова.
https://ria.ru/20231025/reabilitatsiya-1905142208.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Новости Подмосковья
Более 90 бойцов СВО прошли реабилитацию в центре "Ясенки" в Подмосковье

Более 90 участников СВО прошли реабилитацию в центре "Ясенки" в Подмосковье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бесплатную реабилитацию прошел 91 участник СВО в подмосковном центре "Ясенки", который оснащен передовым оборудованием, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«
"Для каждого бойца есть индивидуальная программа реабилитации, которую составляют наши специалисты. Параллельно с реабилитационными мероприятиями мы работаем над полным социальным сопровождением: от оформления документов, психологической поддержки до переобучения и трудоустройства", - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе запущена работа регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Именно здесь ветераны СВО и семьи погибших бойцов могут получить ряд социальных услуг.
"С начала работы фонда "Защитники Отечества", в Подмосковье было получено более пяти тысяч обращений. Основная цель фонда – персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов. Наши специалисты оказывают всестороннюю поддержку – от всех полагающихся мер соцподдержки до содействия в предоставлении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Также в фонде можно получить содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов", – рассказала руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Московской области Ольга Ермакова.
Мужчина в тренажерном зале на курсе реабилитации - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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