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Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном - РИА Новости, 21.11.2023
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном
Ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации, объявленное для южной японской префектуры Окинава, снято,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:24
2023-11-21T17:24
2023-11-21T17:32
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации, объявленное для южной японской префектуры Окинава, снято, говорится в сообщении, распространенном по системе экстренного оповещения и по всем телеканалам Японии."Ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск). Предупреждение об эвакуации снято. При обнаружении неизвестных предметов срочно сообщите в полицию или пожарную охрану", – говорится в сообщении.Ранее правительство Японии призвало жителей Окинавы эвакуироваться в безопасное место, укрыться в надежных зданиях, отойти от окон или укрыться в помещениях без окон. Служба безопасности на море Японии сообщила, что со стороны Северной Кореи, согласно сообщению минобороны, была выпущена, предположительно, баллистическая ракета.Северная Корея предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 22 ноября (18.00 мск 21 ноября) по 00.00 1 декабря (18.00 мск 30 ноября).
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в мире, япония, тихий океан, окинава
В мире, Япония, Тихий океан, Окинава
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации, объявленное для южной японской префектуры Окинава, снято, говорится в сообщении, распространенном по системе экстренного оповещения и по всем телеканалам Японии.
"Ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск). Предупреждение об эвакуации снято. При обнаружении неизвестных предметов срочно сообщите в полицию или пожарную охрану", – говорится в сообщении.
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Ранее правительство Японии призвало жителей Окинавы эвакуироваться в безопасное место, укрыться в надежных зданиях, отойти от окон или укрыться в помещениях без окон. Служба безопасности на море Японии сообщила, что со стороны Северной Кореи, согласно сообщению минобороны, была выпущена, предположительно, баллистическая ракета.
Северная Корея предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 22 ноября (18.00 мск 21 ноября) по 00.00 1 декабря (18.00 мск 30 ноября).
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