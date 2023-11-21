Рейтинг@Mail.ru
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 21.11.2023 (обновлено: 17:32 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/raketa-1910874257.html
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном - РИА Новости, 21.11.2023
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном
Ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации, объявленное для южной японской префектуры Окинава, снято,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:24
2023-11-21T17:32
в мире
япония
тихий океан
окинава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150047/69/1500476975_0:219:4195:2578_1920x0_80_0_0_2507606d8982ef2ad64028c0ec2ee5bd.jpg
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации, объявленное для южной японской префектуры Окинава, снято, говорится в сообщении, распространенном по системе экстренного оповещения и по всем телеканалам Японии."Ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск). Предупреждение об эвакуации снято. При обнаружении неизвестных предметов срочно сообщите в полицию или пожарную охрану", – говорится в сообщении.Ранее правительство Японии призвало жителей Окинавы эвакуироваться в безопасное место, укрыться в надежных зданиях, отойти от окон или укрыться в помещениях без окон. Служба безопасности на море Японии сообщила, что со стороны Северной Кореи, согласно сообщению минобороны, была выпущена, предположительно, баллистическая ракета.Северная Корея предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 22 ноября (18.00 мск 21 ноября) по 00.00 1 декабря (18.00 мск 30 ноября).
https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html
https://ria.ru/20231016/kndr-1902967143.html
япония
тихий океан
окинава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150047/69/1500476975_232:0:3961:2797_1920x0_80_0_0_6102f1b3d867dfdd872fa0c0889e8f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, тихий океан, окинава
В мире, Япония, Тихий океан, Окинава
Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном

Правительство Японии заявило, что ракета КНДР пролетела над Тихим океаном

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск баллистической ракеты в КНДР
Запуск баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Ракета Северной Кореи пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск), предупреждение об эвакуации, объявленное для южной японской префектуры Окинава, снято, говорится в сообщении, распространенном по системе экстренного оповещения и по всем телеканалам Японии.
"Ракета пролетела над Тихим океаном в 22.55 (16.55 мск). Предупреждение об эвакуации снято. При обнаружении неизвестных предметов срочно сообщите в полицию или пожарную охрану", – говорится в сообщении.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР
15 ноября, 06:28
Ранее правительство Японии призвало жителей Окинавы эвакуироваться в безопасное место, укрыться в надежных зданиях, отойти от окон или укрыться в помещениях без окон. Служба безопасности на море Японии сообщила, что со стороны Северной Кореи, согласно сообщению минобороны, была выпущена, предположительно, баллистическая ракета.
Северная Корея предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 22 ноября (18.00 мск 21 ноября) по 00.00 1 декабря (18.00 мск 30 ноября).
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В КНДР обвинили Японию в подготовке к агрессивной войне
16 октября, 03:57
 
В миреЯпонияТихий океанОкинава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала