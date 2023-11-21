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В Японии заявили, что КНДР произвела пуск, вероятно, баллистической ракеты - РИА Новости, 21.11.2023
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17:19 21.11.2023 (обновлено: 17:24 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/raketa-1910873114.html
В Японии заявили, что КНДР произвела пуск, вероятно, баллистической ракеты
В Японии заявили, что КНДР произвела пуск, вероятно, баллистической ракеты - РИА Новости, 21.11.2023
В Японии заявили, что КНДР произвела пуск, вероятно, баллистической ракеты
Со стороны Северной Кореи, предположительно, была выпущена баллистическая ракета, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны Японии. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:19
2023-11-21T17:24
в мире
япония
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ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Со стороны Северной Кореи, предположительно, была выпущена баллистическая ракета, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны Японии. "По сообщению министерства обороны, со стороны Северной Кореи была выпущена, вероятно, баллистическая ракета. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Северная Корея предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 22 ноября (18.00 мск 21 ноября) по 00.00 1 декабря (18.00 мск 30 ноября).
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в мире, япония
В мире, Япония
В Японии заявили, что КНДР произвела пуск, вероятно, баллистической ракеты

Минобороны Японии: КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 ноя – РИА Новости. Со стороны Северной Кореи, предположительно, была выпущена баллистическая ракета, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны Японии.
"По сообщению министерства обороны, со стороны Северной Кореи была выпущена, вероятно, баллистическая ракета. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Северная Корея предупредила Японию о пуске ракеты со спутником в интервале с 00.00 22 ноября (18.00 мск 21 ноября) по 00.00 1 декабря (18.00 мск 30 ноября).
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