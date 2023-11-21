https://ria.ru/20231121/prosvetitelskie_proekty-1910911259.html

На выставке "Россия" расскажут о трех ямальских просветительских проектах

На выставке "Россия" расскажут о трех ямальских просветительских проектах - РИА Новости, 21.11.2023

На выставке "Россия" расскажут о трех ямальских просветительских проектах

Три ямальских просветительских проекта презентуют в День региона на выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:05

2023-11-21T20:05

2023-11-21T20:05

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

выставка-форум "россия"

газпром

выставки

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САЛЕХАРД, 21 ноя — РИА Новости. Три ямальских просветительских проекта презентуют в День региона на выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). "Двадцать третьего ноября на ВДНХ компания "Газпром добыча Ямбург" представит проект "Заповедный Ямал" и покажет документальный фильм об экспедиции "Тайны Мангазеи". В этот же день состоится премьера фильма компании "Газпром добыча Надым" о жизни оленеводов в ямальской тундре", — говорится в сообщении. Мероприятия пройдут в лектории ПАО "Газпром". В 13.00 (мск) представители компании ТЭК презентуют проект "Заповедный Ямал". С 2019 года фотографы со всей страны приезжают в особо охраняемые природные территории округа. Сделанные снимки ложатся в основу фотоальбомов, которые передаются в библиотеки всех общеобразовательных учреждений округа, общественные организации, органы государственной власти. "Ямал — не только газовая кладовая страны, но и территория бескрайней, удивительной природы. Свыше восьми миллионов гектаров округа занимают заповедные земли, где обитают редкие краснокнижные животные и растения. Просветительские проекты, которые реализуют "Газпром добыча Ямбург" и "Газпром добыча Надым", — это большой вклад в туристический потенциал, в экологию арктического региона. Понимание уникальности нашей природы и истории — это залог бережного отношения к ним", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В 19:00 состоится показ документального фильма "Волок Ерофея Хабарова". Он посвящен экспедиции "Тайны Мангазеи", организованной ямальским отделением Русского географического общества при поддержке компании "Газпром добыча Ямбург". Пятеро энтузиастов на моторных лодках весной 2019 года прошли более 500 километров по рекам, озерам, болотам и волоку из села Красноселькуп ЯНАО в село Туруханск Красноярского края, повторив путь русских первооткрывателей Восточной Сибири из Мангазеи в Новую Мангазею. Свой документальный фильм в День региона в павильоне "Газпрома" представит и компания "Газпром добыча Надым". С 15:00 состоится премьера ленты о жизни оленеводов ямальской тундры. Фильм рассказывает о традиционном маршруте каслания оленеводов, который проходит через Бованенковское месторождение, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20231117/vauchery-1910163183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), выставка-форум "россия", газпром, выставки