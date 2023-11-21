https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910746869.html

В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка

В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка - РИА Новости, 21.11.2023

В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка

Бывший детский врач подмосковной больницы ответит в суде за смерть 12-летней девочки из-за некорректно, по оценке следствия, поставленного диагноза, сообщила... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:49

2023-11-21T10:49

2023-11-21T13:29

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший детский врач подмосковной больницы ответит в суде за смерть 12-летней девочки из-за некорректно, по оценке следствия, поставленного диагноза, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего детского врача. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке (часть 2 статья 109 УК РФ)… Уголовное дело… передано в суд", - сказала она. По данным следствия, 3 сентября 2021 года в красногорскую больницу по "скорой" поступила девочка. После осмотра дежурным врачом она была госпитализирована в детское хирургическое отделение, однако спустя три дня, 6 сентября ее выписали.А уже 9 сентября состояние ребенка ухудшилось, она впала в кому, после чего ее доставили в реанимационное отделение этой же больницы, где провели операцию. Спустя еще восемь дней девочка скончалась от отека головного мозга. "По результатам медицинской экспертизы установлено, что врачом своевременно не был диагностирован разрыв кисты яичника. Между допущенными дефектами и наступлением смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь", - заявила Врадий. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html

https://ria.ru/20220906/vrachi-1814854527.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)