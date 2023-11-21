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В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка - РИА Новости, 21.11.2023
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10:49 21.11.2023 (обновлено: 13:29 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910746869.html
В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка
В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка - РИА Новости, 21.11.2023
В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка
Бывший детский врач подмосковной больницы ответит в суде за смерть 12-летней девочки из-за некорректно, по оценке следствия, поставленного диагноза, сообщила... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:49
2023-11-21T13:29
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший детский врач подмосковной больницы ответит в суде за смерть 12-летней девочки из-за некорректно, по оценке следствия, поставленного диагноза, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего детского врача. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке (часть 2 статья 109 УК РФ)… Уголовное дело… передано в суд", - сказала она. По данным следствия, 3 сентября 2021 года в красногорскую больницу по "скорой" поступила девочка. После осмотра дежурным врачом она была госпитализирована в детское хирургическое отделение, однако спустя три дня, 6 сентября ее выписали.А уже 9 сентября состояние ребенка ухудшилось, она впала в кому, после чего ее доставили в реанимационное отделение этой же больницы, где провели операцию. Спустя еще восемь дней девочка скончалась от отека головного мозга. "По результатам медицинской экспертизы установлено, что врачом своевременно не был диагностирован разрыв кисты яичника. Между допущенными дефектами и наступлением смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь", - заявила Врадий. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html
https://ria.ru/20220906/vrachi-1814854527.html
россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть ребенка

В Подмосковье бывшего педиатра будут судить за смерть 12-летней девочки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший детский врач подмосковной больницы ответит в суде за смерть 12-летней девочки из-за некорректно, по оценке следствия, поставленного диагноза, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего детского врача. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке (часть 2 статья 109 УК РФ)… Уголовное дело… передано в суд", - сказала она.
По данным следствия, 3 сентября 2021 года в красногорскую больницу по "скорой" поступила девочка. После осмотра дежурным врачом она была госпитализирована в детское хирургическое отделение, однако спустя три дня, 6 сентября ее выписали.
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А уже 9 сентября состояние ребенка ухудшилось, она впала в кому, после чего ее доставили в реанимационное отделение этой же больницы, где провели операцию. Спустя еще восемь дней девочка скончалась от отека головного мозга.
"По результатам медицинской экспертизы установлено, что врачом своевременно не был диагностирован разрыв кисты яичника. Между допущенными дефектами и наступлением смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь", - заявила Врадий.
Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
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