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Путин обратился к участникам конференции по правам человека - РИА Новости, 21.11.2023
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10:54 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/prava-1910748376.html
Путин обратился к участникам конференции по правам человека
Путин обратился к участникам конференции по правам человека - РИА Новости, 21.11.2023
Путин обратился к участникам конференции по правам человека
Президент России Владимир Путин указал на попытки Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:54
2023-11-21T10:54
владимир путин
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
запад
в мире
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на попытки Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств. "Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования", - сказал Путин в своем обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, которое зачитал глава СПЧ Валерий Фадеев.
https://ria.ru/20230622/prava-1879812574.html
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владимир путин, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), запад, в мире
Владимир Путин, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Запад, В мире
Путин обратился к участникам конференции по правам человека

Путин: Запад использовал доктрину прав человека для обеспечения доминирования

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на попытки Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств.
"Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования", - сказал Путин в своем обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, которое зачитал глава СПЧ Валерий Фадеев.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В МИД заявили об отсутствии контактов с Западом по вопросам прав человека
22 июня, 15:12
 
Владимир ПутинВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)ЗападВ мире
 
 
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