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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки - РИА Новости, 21.11.2023
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки
Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям украинских военнослужащих в районах Работино и Новопрокоповки, ВСУ потеряли до 75... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:15
2023-11-21T15:15
2023-11-21T15:24
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям украинских военнослужащих в районах Работино и Новопрокоповки, ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопокроповка Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки
МО: Киев потерял на запорожском направлении до 75 военнослужащих