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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 21.11.2023 (обновлено: 15:24 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/porazhenie-1910830595.html
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки - РИА Новости, 21.11.2023
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки
Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям украинских военнослужащих в районах Работино и Новопрокоповки, ВСУ потеряли до 75... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:15
2023-11-21T15:24
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям украинских военнослужащих в районах Работино и Новопрокоповки, ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопокроповка Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
россия
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки

МО: Киев потерял на запорожском направлении до 75 военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям украинских военнослужащих в районах Работино и Новопрокоповки, ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопокроповка Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская область
 
 
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