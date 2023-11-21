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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки - РИА Новости, 21.11.2023

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки

Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям украинских военнослужащих в районах Работино и Новопрокоповки, ВСУ потеряли до 75... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:15

2023-11-21T15:15

2023-11-21T15:24

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям украинских военнослужащих в районах Работино и Новопрокоповки, ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопокроповка Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область