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Компании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами - РИА Новости, 21.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:42 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/peregovory-1910906947.html
Компании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами
Компании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами - РИА Новости, 21.11.2023
Компании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами
Тверские компании провели переговоры с китайскими партнерами во время бизнес-миссии в провинцию Ляонин КНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:42
2023-11-21T19:42
тверская область
ляонин
китай
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 21 ноя - РИА Новости. Тверские компании провели переговоры с китайскими партнерами во время бизнес-миссии в провинцию Ляонин КНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. Около 20 компаний Тверской области принимают участие в бизнес-миссии Верхневолжья в Китайскую Народную Республику. 21 ноября в Шэньяне прошли деловые переговоры предприятий региона с китайскими партнерами по вопросам сотрудничества, в том числе в сфере туризма. Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил инвестиционный и промышленный потенциал Тверской области на конференции по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин. В числе ключевых направлений взаимодействия регионов глава Верхневолжья назвал увеличение потока китайских туристов в Тверскую область. Решению этих задач будет способствовать соглашение, которое 21 ноября в рамках бизнес-миссии подписали ООО "Наморечко" и Ассоциация термального и снежно-ледового туризма провинции Ляонин. Документ предусматривает развитие туристических связей между провинцией и областью, организацию поездок и культурный обмен. В настоящее время ООО "Наморечко" проводит авторские туры по Тверской области. Сегодня также прошли B2B переговоры, встречи руководителей областных министерств, направленные на взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства и образования. Представители Верхневолжья приняли участие в сессии, посвященной развитию туристической отрасли. На конференции по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин партнеры из КНР узнали о предприятиях и возможностях взаимодействия с регионом в машиностроительной, металлообрабатывающей, химической отраслях, лесопромышленном, агропромышленном комплексах, пищепроме. Среди крупных площадок, готовых к сотрудничеству – ОАО "Тверской вагоностроительный завод", Промтехнопарк КСК, ЗАО "Тверской экскаватор", ООО "Метавр", АО "ДКС", АО "Нелидовский деревообрабатывающий комбинат", ООО "Коралл", АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и другие.
https://ria.ru/20231121/tverskaya_delegatsiya_v_kitae-1910866512.html
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ляонин, китай, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Ляонин, Китай, Игорь Руденя, Тверская область

Компании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами

© Фото : правительство Тверской областиКомпании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами
Компании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : правительство Тверской области
Компании из Твери провели переговоры с китайскими партнерами
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 ноя - РИА Новости. Тверские компании провели переговоры с китайскими партнерами во время бизнес-миссии в провинцию Ляонин КНР, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Около 20 компаний Тверской области принимают участие в бизнес-миссии Верхневолжья в Китайскую Народную Республику. 21 ноября в Шэньяне прошли деловые переговоры предприятий региона с китайскими партнерами по вопросам сотрудничества, в том числе в сфере туризма.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил инвестиционный и промышленный потенциал Тверской области на конференции по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин. В числе ключевых направлений взаимодействия регионов глава Верхневолжья назвал увеличение потока китайских туристов в Тверскую область.
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР
Вчера, 16:57
Решению этих задач будет способствовать соглашение, которое 21 ноября в рамках бизнес-миссии подписали ООО "Наморечко" и Ассоциация термального и снежно-ледового туризма провинции Ляонин. Документ предусматривает развитие туристических связей между провинцией и областью, организацию поездок и культурный обмен. В настоящее время ООО "Наморечко" проводит авторские туры по Тверской области.
Сегодня также прошли B2B переговоры, встречи руководителей областных министерств, направленные на взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства и образования. Представители Верхневолжья приняли участие в сессии, посвященной развитию туристической отрасли.
На конференции по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин партнеры из КНР узнали о предприятиях и возможностях взаимодействия с регионом в машиностроительной, металлообрабатывающей, химической отраслях, лесопромышленном, агропромышленном комплексах, пищепроме.
Среди крупных площадок, готовых к сотрудничеству – ОАО "Тверской вагоностроительный завод", Промтехнопарк КСК, ЗАО "Тверской экскаватор", ООО "Метавр", АО "ДКС", АО "Нелидовский деревообрабатывающий комбинат", ООО "Коралл", АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и другие.
 
Тверская областьЛяонинКитайИгорь РуденяТверская область
 
 
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