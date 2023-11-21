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Воробьев и Мединский открыли памятник Татищеву под Солнечногорском - РИА Новости, 21.11.2023
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Новости Подмосковья
 
18:08 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/pamyatnik-1910887576.html
Воробьев и Мединский открыли памятник Татищеву под Солнечногорском
Воробьев и Мединский открыли памятник Татищеву под Солнечногорском - РИА Новости, 21.11.2023
Воробьев и Мединский открыли памятник Татищеву под Солнечногорском
Памятник инженеру, историку и географу Василию Татищеву открыли под Солнечногорском в Подмосковье при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:08
2023-11-21T18:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
владимир мединский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Памятник инженеру, историку и географу Василию Татищеву открыли под Солнечногорском в Подмосковье при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева и помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. "Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. Вы знаете, на территории Подмосковья творили историю уникальные люди - Чехов, Достоевский, государственные деятели, историки. И все они внесли очень заметную лепту. Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, памятник изображает Татищева в период расцвета его творческой деятельности. В его руки вложен томик истории Геродота. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом на территории сквера старинной усадьбы Татищевых "Болдино". Рядом с ним сделали всепогодную уличную библиотеку. Василий Никитич Татищев был инженером, историком, географом и государственным деятелем эпохи Петра I, основавшим Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге (ныне - Тольятти). Он провел последние годы жизни на солнечногорской земле - в усадьбе "Болдино", где впоследствии и был захоронен. Здесь Василий Никитич написал труды "История Российская" и "Собрание законов древних русских".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, владимир мединский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Владимир Мединский
Воробьев и Мединский открыли памятник Татищеву под Солнечногорском

Воробьев и Мединский открыли памятник Василию Татищеву под Солнечногорском

© Фото : правительство Московской областиОткрытие памятника Татищеву под Солнечногорском
Открытие памятника Татищеву под Солнечногорском - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : правительство Московской области
Открытие памятника Татищеву под Солнечногорском
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Памятник инженеру, историку и географу Василию Татищеву открыли под Солнечногорском в Подмосковье при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева и помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.
"Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. Вы знаете, на территории Подмосковья творили историю уникальные люди - Чехов, Достоевский, государственные деятели, историки. И все они внесли очень заметную лепту. Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
© Фото : правительство Московской областиОткрытие памятника Татищеву под Солнечногорском
Открытие памятника Татищеву под Солнечногорском - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : правительство Московской области
Открытие памятника Татищеву под Солнечногорском
По данным пресс-службы, памятник изображает Татищева в период расцвета его творческой деятельности. В его руки вложен томик истории Геродота. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом на территории сквера старинной усадьбы Татищевых "Болдино". Рядом с ним сделали всепогодную уличную библиотеку.
Василий Никитич Татищев был инженером, историком, географом и государственным деятелем эпохи Петра I, основавшим Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге (ныне - Тольятти). Он провел последние годы жизни на солнечногорской земле - в усадьбе "Болдино", где впоследствии и был захоронен. Здесь Василий Никитич написал труды "История Российская" и "Собрание законов древних русских".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВладимир Мединский
 
 
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