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ЕК не нашла нарушений при проверке программ помощи Палестине - РИА Новости, 21.11.2023
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18:01 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/palestina-1910885977.html
ЕК не нашла нарушений при проверке программ помощи Палестине
ЕК не нашла нарушений при проверке программ помощи Палестине - РИА Новости, 21.11.2023
ЕК не нашла нарушений при проверке программ помощи Палестине
При проверке программ ЕС по оказанию поддержки Палестине Еврокомиссия не обнаружила нарушений, связанных с возможным финансированием из европейских средств... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:01
2023-11-21T18:01
в мире
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еврокомиссия
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. При проверке программ ЕС по оказанию поддержки Палестине Еврокомиссия не обнаружила нарушений, связанных с возможным финансированием из европейских средств палестинского движения ХАМАС, вся поддержка будет продолжена в полном объеме, сообщил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. После обострения конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия заявила, что полностью пересмотрит досье сотрудничества с Палестиной с целью предотвратить любую возможность потенциального финансирования из средств ЕС движения ХАМАС. Представители ЕК заявляли также, что приостановят все платежи в пользу Палестины, пересмотрят совместные проекты и весь комплекс проектов развития на сумму более 691 миллиона евро. Позднее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель скорректировал эти заявления, подчеркнув, что пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, поскольку это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке. "Анализ не выявил нарушений обязательств по контрактам (по программам поддержки – ред.), связанных с возможным финансированием ХАМАС. Еврокомиссия продолжит реализацию существующего пакета помощи Палестине", - сообщил вице-президент Еврокомиссии. В ЕК, в частности, сообщили, что программы на 331 миллион евро продолжатся без промедлений, еще в отношении ряда контрактов на общую сумму порядка 39 миллионов была запрошена дополнительная информация. Проекты в области инфраструктуры и энергетики, реализация которых стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля в секторе Газа, на сумму в 75,6 миллиона евро прекращаются, средства перенаправят на гуманитарную помощь. При этом в ЕК рекомендовали усилить контроль за программами помощи ЕС Палестине в связи с рисками, связанными с потенциальным перенаправлением средств на финансирование ХАМАС. В частности, в Еврокомиссии предлагают усилить проверку лиц, которые получают пособия из средств ЕС, в том числе, будут проверять ближайших родственников на причастность к террористической деятельности.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, палестина, израиль, еврокомиссия, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Еврокомиссия, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕК не нашла нарушений при проверке программ помощи Палестине

ЕК не выявила финансирования ХАМАС при проверке программ помощи Палестине

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. При проверке программ ЕС по оказанию поддержки Палестине Еврокомиссия не обнаружила нарушений, связанных с возможным финансированием из европейских средств палестинского движения ХАМАС, вся поддержка будет продолжена в полном объеме, сообщил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия заявила, что полностью пересмотрит досье сотрудничества с Палестиной с целью предотвратить любую возможность потенциального финансирования из средств ЕС движения ХАМАС. Представители ЕК заявляли также, что приостановят все платежи в пользу Палестины, пересмотрят совместные проекты и весь комплекс проектов развития на сумму более 691 миллиона евро.
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Позднее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель скорректировал эти заявления, подчеркнув, что пересмотр помощи палестинцам со стороны Евросоюза не предусматривает приостановку текущих платежей, поскольку это нанесло бы ущерб интересам ЕС на Ближнем Востоке.
"Анализ не выявил нарушений обязательств по контрактам (по программам поддержки – ред.), связанных с возможным финансированием ХАМАС. Еврокомиссия продолжит реализацию существующего пакета помощи Палестине", - сообщил вице-президент Еврокомиссии.
В ЕК, в частности, сообщили, что программы на 331 миллион евро продолжатся без промедлений, еще в отношении ряда контрактов на общую сумму порядка 39 миллионов была запрошена дополнительная информация. Проекты в области инфраструктуры и энергетики, реализация которых стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля в секторе Газа, на сумму в 75,6 миллиона евро прекращаются, средства перенаправят на гуманитарную помощь.
При этом в ЕК рекомендовали усилить контроль за программами помощи ЕС Палестине в связи с рисками, связанными с потенциальным перенаправлением средств на финансирование ХАМАС. В частности, в Еврокомиссии предлагают усилить проверку лиц, которые получают пособия из средств ЕС, в том числе, будут проверять ближайших родственников на причастность к террористической деятельности.
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