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Рахмон выступил за независимость государства Палестина - РИА Новости, 21.11.2023
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16:13 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/palestina-1910851519.html
Рахмон выступил за независимость государства Палестина
Рахмон выступил за независимость государства Палестина - РИА Новости, 21.11.2023
Рахмон выступил за независимость государства Палестина
Таджикистан считает необходимым реализовать резолюции ООН по созданию независимого Палестинского государства, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон после РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:13
2023-11-21T16:13
в мире
израиль
таджикистан
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
эмомали рахмон
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таджикистан считает необходимым реализовать резолюции ООН по созданию независимого Палестинского государства, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. "В контексте ситуации Палестины Таджикистан единственно возможным решением считает реализацию резолюции ООН по этой проблеме. Особо следует отметить важность создания независимого Палестинского государства на основе границ 1967 года", - сообщил президент Таджикистана. Рахмон добавил, что Таджикистан последовательно выступает "за решение всех проблем и конфликтов политико-дипломатическими средствами". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231026/diplomatiya-1905264193.html
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в мире, израиль, таджикистан, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, эмомали рахмон
В мире, Израиль, Таджикистан, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Эмомали Рахмон
Рахмон выступил за независимость государства Палестина

Рахмон поддержал резолюцию ООН по созданию независимого государства Палестина

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Таджикистан считает необходимым реализовать резолюции ООН по созданию независимого Палестинского государства, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"В контексте ситуации Палестины Таджикистан единственно возможным решением считает реализацию резолюции ООН по этой проблеме. Особо следует отметить важность создания независимого Палестинского государства на основе границ 1967 года", - сообщил президент Таджикистана. Рахмон добавил, что Таджикистан последовательно выступает "за решение всех проблем и конфликтов политико-дипломатическими средствами".
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Два дня одного генсека. Как умирает современная дипломатия
26 октября, 08:00
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреИзраильТаджикистанПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЭмомали Рахмон
 
 
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