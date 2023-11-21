https://ria.ru/20231121/orenburg-1910844311.html

Прихожане храмов Оренбурга изготавливают окопные свечи для участников СВО

Прихожане храмов Оренбурга изготавливают окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 21.11.2023

Прихожане храмов Оренбурга изготавливают окопные свечи для участников СВО

Прихожане оренбургских храмов изготавливают маскировочные сети и окопные свечи для нужд спецоперации, сообщает Оренбургская епархия. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:47

2023-11-21T15:47

2023-11-21T15:47

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религия

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УФА, 21 ноя – РИА Новости. Прихожане оренбургских храмов изготавливают маскировочные сети и окопные свечи для нужд спецоперации, сообщает Оренбургская епархия. "Прихожане храма Рождества Иоанна Крестителя города Оренбурга под руководством настоятеля иерея Петра Панова, ректора Оренбургской духовной семинарии ежедневно изготавливают окопные свечи участникам специальной военной операции", - сообщила епархия. В планах прихожан - изготовить 500 свечей до нового года. По данным епархии, в храме Святой Троицы прихожане и сестры милосердия изготавливают маскировочные сети зимнего варианта. "За три недели ноября они изготовили 19 маскировочных сетей. Под руководством настоятеля храма протоиерея Вадима Сороколетова - председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Оренбургской епархии плетение сетей происходит ежедневно в воскресной школе храма", - говорится в сообщении. Отмечается, что в комплект к маскировочным сетям будут вложены несколько видов красок для адаптации изделий к местности. Также областное духовенство сообщает, что прихожане храма Луки Войно-Ясенецкого в Оренбурге отправили бойцам на передовую пироги и курники.

https://ria.ru/20231027/svechi-1905696210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, религия, вооруженные силы рф