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Оранжевое вино. Смысл только в цвете?
Оранжевое вино. Смысл только в цвете? - РИА Новости, 21.11.2023
Оранжевое вино. Смысл только в цвете?
Оранжи считаются изобретением грузинского виноделия, но сейчас их производят по всему миру – в том числе, из автохтонных сортов в России. Благодаря каким технологиям вино становится янтарным, может ли оно получить статус великого, и зачем в старину его закапывали в землю.
2023-11-21T14:00
2023-11-21T14:00
2023-11-21T14:00
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Оранжевое вино. Смысл только в цвете?
Оранжи считаются изобретением грузинского виноделия, но сейчас их производят по всему миру – в том числе, из автохтонных сортов в России. Благодаря каким технологиям вино становится янтарным, может ли оно получить статус великого, и зачем в старину его закапывали в землю.
audio/mpeg
Оранжевое вино. Смысл только в цвете?
Оранжи считаются изобретением грузинского виноделия, но сейчас их производят по всему миру – в том числе, из автохтонных сортов в России. Благодаря каким технологиям вино становится янтарным, может ли оно получить статус великого, и зачем в старину его закапывали в землю.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - самый молодой винодел России Андрюс Юцис.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, виноделие, вино, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Виноделие, Вино
Оранжевое вино. Смысл только в цвете?
Оранжи считаются изобретением грузинского виноделия, но сейчас их производят по всему миру – в том числе, из автохтонных сортов в России. Благодаря каким технологиям вино становится янтарным, может ли оно получить статус великого, и зачем в старину его закапывали в землю.