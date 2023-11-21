https://ria.ru/20231121/oranzhevoe-1910643983.html

Оранжевое вино. Смысл только в цвете?

Оранжевое вино. Смысл только в цвете? - РИА Новости, 21.11.2023

Оранжевое вино. Смысл только в цвете?

Оранжи считаются изобретением грузинского виноделия, но сейчас их производят по всему миру – в том числе, из автохтонных сортов в России. Благодаря каким технологиям вино становится янтарным, может ли оно получить статус великого, и зачем в старину его закапывали в землю.

2023-11-21T14:00

2023-11-21T14:00

2023-11-21T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

виноделие

вино

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Оранжевое вино. Смысл только в цвете? Оранжи считаются изобретением грузинского виноделия, но сейчас их производят по всему миру – в том числе, из автохтонных сортов в России. Благодаря каким технологиям вино становится янтарным, может ли оно получить статус великого, и зачем в старину его закапывали в землю. audio/mpeg

Оранжевое вино. Смысл только в цвете? Оранжи считаются изобретением грузинского виноделия, но сейчас их производят по всему миру – в том числе, из автохтонных сортов в России. Благодаря каким технологиям вино становится янтарным, может ли оно получить статус великого, и зачем в старину его закапывали в землю. audio/mpeg

Эксперт эпизода - самый молодой винодел России Андрюс Юцис.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Монтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, виноделие, вино, аудио