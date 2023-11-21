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В России могут сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей - РИА Новости, 21.11.2023
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07:19 21.11.2023 (обновлено: 09:42 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/obuchenie-1910717291.html
В России могут сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей
В России могут сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей - РИА Новости, 21.11.2023
В России могут сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей
Минобрнауки России в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования нового поколения планирует включить в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T07:19
2023-11-21T09:42
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Минобрнауки России в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования нового поколения планирует включить в них положение о сокращении сроков обучения в вузах для выпускников колледжей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России. Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ проработать вопрос о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников со средним профессиональным образованием (СПО) при сохранении профильности получаемой в вузе специальности. "В рамках разработки федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (ФГОС-4) планируется включить в него положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования", – говорится в сообщении. При этом в министерстве отметили, что в настоящее время законодательство об образовании позволяет сокращать сроки обучения в вузах с учетом ранее освоенных дисциплин, модулей, практик в других образовательных организациях, в том числе среднего профессионального образования. "В соответствии с Федеральным законом об образовании обучающимся предоставляются академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение", – заключили в Минобрнауки.
https://na.ria.ru/20231113/obrazovanie-1908366622.html
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Россия, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
В России могут сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей

Минобрнауки: сроки обучения в вузах могут сократить для выпускников колледжей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача экзаменов зимней сессии
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Минобрнауки России в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования нового поколения планирует включить в них положение о сокращении сроков обучения в вузах для выпускников колледжей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ проработать вопрос о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников со средним профессиональным образованием (СПО) при сохранении профильности получаемой в вузе специальности.
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"В рамках разработки федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (ФГОС-4) планируется включить в него положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования", – говорится в сообщении.
При этом в министерстве отметили, что в настоящее время законодательство об образовании позволяет сокращать сроки обучения в вузах с учетом ранее освоенных дисциплин, модулей, практик в других образовательных организациях, в том числе среднего профессионального образования.
"В соответствии с Федеральным законом об образовании обучающимся предоставляются академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение", – заключили в Минобрнауки.
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