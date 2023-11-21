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Эксперты рассказали, как сэкономить на новогодних турах в ОАЭ - РИА Новости, 21.11.2023
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Туризм
 
19:29 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/oae-1910892471.html
Эксперты рассказали, как сэкономить на новогодних турах в ОАЭ
Эксперты рассказали, как сэкономить на новогодних турах в ОАЭ - РИА Новости, 21.11.2023
Эксперты рассказали, как сэкономить на новогодних турах в ОАЭ
Туроператоры рассказали о способах сэкономить на путевках в Эмираты, которые лидируют по спросу на новогодние праздники, опережая Египет, Турцию и Таиланд,... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:29
2023-11-21T19:29
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
куда можно лететь
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о способах сэкономить на путевках в Эмираты, которые лидируют по спросу на новогодние праздники, опережая Египет, Турцию и Таиланд, сообщает АТОР.По данным экспертов, у всех крупнейших туроператоров Эмираты занимают первое-второе места по объемам продаж на Новый год. Они конкурируют с Египтом, Турцией, Таиландом и могут стать самым популярным направлением на праздники."Количество перевозки в ОАЭ определенно позитивно отражается на спросе, ведь можно выбрать, например, подходящий по стоимости эмират прилета", – отмечают в Coral Travel.Доступность перелетов из разных городов, разнообразие типов отдыха и отелей позволили направлению "перетянуть" на себя значительную часть туристов из регионов, которые традиционно ориентировались на Египет.Самым популярным эмиратом на период новогодних праздников 2023/2024 стал Дубай. Как и ранее, его выбирают более 55 процентов путешественников, покупающих туры в ОАЭ.В период новогодних праздников туристы выбирают в основном поездки продолжительностью семь дней. "Повышенным спросом пользуются путевки с вылетом начиная с 26 декабря, пиковая по популярности дата вылета – 30 декабря 2023 года. Это связано с тем, что отдыхающие хотят успеть встретить Новый год в теплых краях", – говорят в FUN&amp;SUN.В этом году большинство отельеров ОАЭ отказалось от повышения цен в долларах для российского рынка, чтобы нарастить турпоток. Однако из-за скачков курса доллара по отношению к рублю (Эмираты – "долларовое" направление) цены по сезону в рублевом эквиваленте примерно на 15 процентов выше, чем в прошлом зимнем сезоне.Дополнительной "нагрузкой" для новогодних туров является и праздничный банкет, который предусмотрен на Новый год в абсолютном большинстве гостиниц.В среднем, пакетный недельный тур в отель категории "четыре звезды" в ОАЭ на новогодние праздники можно найти сейчас по цене от 150–160 тысяч рублей за двоих с авиаперелетом из Москвы.Туроператоры дали несколько рекомендаций, как можно сэкономить на отдыхе в ОАЭ в период праздников. Один из советов – бронировать свой отдых заранее. Желательно также быть гибким в датах, проверив цены на билеты с разными датами вылета и возврата. Как вариант - отправиться на отдых за неделю до Нового года или уже после 1 января.В Coral Travel напоминают, что выбор авиакомпании влияет на стоимость. "Поэтому можно сравнить варианты перелетов по авиакомпаниям и по эмирату прилета и выбрать подходящий вам по цене", – отмечают в компании.Выбор городского отеля, а не пляжного также сократит бюджет на поездку."Конечно же, гостиница без обязательного новогоднего ужина также сделает отдых более бюджетным. Если туристы планируют активный отдых, то можно обойтись только завтраками, а обедать, например, в городе", – рассказывают в Space Travel.Однако если отель пляжный и путешественник планирует отдыхать в основном на его территории, лучше выбрать полный пансион, считают в FUN&amp;SUN. Это поможет сильно сэкономить, так как питание за пределами гостиниц в Эмиратах недешевое.
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новости - туризм, туризм, туристы, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, как сэкономить на новогодних турах в ОАЭ

АТОР: ОАЭ — в лидерах по спросу на Новый год, но можно сэкономить на турах

© AP Photo / Kamran JebreiliПраздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Дубае, ОАЭ
Праздничный салют во время празднования Нового 2022 года в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о способах сэкономить на путевках в Эмираты, которые лидируют по спросу на новогодние праздники, опережая Египет, Турцию и Таиланд, сообщает АТОР.
По данным экспертов, у всех крупнейших туроператоров Эмираты занимают первое-второе места по объемам продаж на Новый год. Они конкурируют с Египтом, Турцией, Таиландом и могут стать самым популярным направлением на праздники.
"Количество перевозки в ОАЭ определенно позитивно отражается на спросе, ведь можно выбрать, например, подходящий по стоимости эмират прилета", – отмечают в Coral Travel.
Доступность перелетов из разных городов, разнообразие типов отдыха и отелей позволили направлению "перетянуть" на себя значительную часть туристов из регионов, которые традиционно ориентировались на Египет.
Самым популярным эмиратом на период новогодних праздников 2023/2024 стал Дубай. Как и ранее, его выбирают более 55 процентов путешественников, покупающих туры в ОАЭ.
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В период новогодних праздников туристы выбирают в основном поездки продолжительностью семь дней. "Повышенным спросом пользуются путевки с вылетом начиная с 26 декабря, пиковая по популярности дата вылета – 30 декабря 2023 года. Это связано с тем, что отдыхающие хотят успеть встретить Новый год в теплых краях", – говорят в FUN&SUN.
В этом году большинство отельеров ОАЭ отказалось от повышения цен в долларах для российского рынка, чтобы нарастить турпоток. Однако из-за скачков курса доллара по отношению к рублю (Эмираты – "долларовое" направление) цены по сезону в рублевом эквиваленте примерно на 15 процентов выше, чем в прошлом зимнем сезоне.
Дополнительной "нагрузкой" для новогодних туров является и праздничный банкет, который предусмотрен на Новый год в абсолютном большинстве гостиниц.
В среднем, пакетный недельный тур в отель категории "четыре звезды" в ОАЭ на новогодние праздники можно найти сейчас по цене от 150–160 тысяч рублей за двоих с авиаперелетом из Москвы.
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Туроператоры дали несколько рекомендаций, как можно сэкономить на отдыхе в ОАЭ в период праздников. Один из советов – бронировать свой отдых заранее. Желательно также быть гибким в датах, проверив цены на билеты с разными датами вылета и возврата. Как вариант - отправиться на отдых за неделю до Нового года или уже после 1 января.
В Coral Travel напоминают, что выбор авиакомпании влияет на стоимость. "Поэтому можно сравнить варианты перелетов по авиакомпаниям и по эмирату прилета и выбрать подходящий вам по цене", – отмечают в компании.
Выбор городского отеля, а не пляжного также сократит бюджет на поездку.
"Конечно же, гостиница без обязательного новогоднего ужина также сделает отдых более бюджетным. Если туристы планируют активный отдых, то можно обойтись только завтраками, а обедать, например, в городе", – рассказывают в Space Travel.
Однако если отель пляжный и путешественник планирует отдыхать в основном на его территории, лучше выбрать полный пансион, считают в FUN&SUN. Это поможет сильно сэкономить, так как питание за пределами гостиниц в Эмиратах недешевое.
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