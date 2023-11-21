https://ria.ru/20231121/nastuplenie-1910898528.html

Спецоперация, 21 ноября: европейский лидер раскрыл правду о наступлении ВСУ

Спецоперация, 21 ноября: европейский лидер раскрыл правду о наступлении ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023

Спецоперация, 21 ноября: европейский лидер раскрыл правду о наступлении ВСУ

— в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T20:02

2023-11-21T20:02

2023-11-21T21:32

специальная военная операция на украине

россия

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

f-16

борис писториус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Об обеспечении российских войск, ходе спецоперации и визитах европейских политиков в Киев — в материале РИА Новости.Шойгу провел заседание коллегии МинобороныВсе попытку ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении провалились, российские войска продолжат снижать наступательный потенциал противника, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства."Всего с начала месяца противник потерял свыше тринадцати тысяч семисот человек, порядка тысячи восьмисот единиц различного вооружения и военной техники", — сообщил он.По словам министра, российские группировки успешно ведут активную оборону, удерживают рубежи, наносят украинской армии огневое поражение, не позволяющее ей продвинуться вперед. Многие из военнослужащих ВСУ понимают бессмысленность попыток прорвать оборону, поэтому сдаются в плен, добавил Шойгу.Он также рассказал об обеспечении российских войск. Так, поставки беспилотников по сравнению с началом прошлого года увеличились в 16 раз, основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения — почти в пять раз, бронетанкового — более чем в три раза. Средств поражения поставляют больше в 12 раз, а ракет большой дальности — в пять раз. Поставки ракет увеличили в три раза, с их помощью военные нанесли более 270 ударов, поразив свыше 330 объектов, отметил глава ведомства.Шойгу подчеркнул, что в интересах спецоперации задания по гособоронзаказу уточняются 2-3 раза в месяц, а контроль поставок осуществляется ежедневно. По его словам, при двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98 процентов."С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут. В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", — сказал он.Кроме того, министр отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующим их испытанием в ходе спецоперации.Ход операцииДежурные средства ПВО также уничтожили дроны ВСУ, с помощью которых киевский режим собирался провести террористические атаки на российской территории. Около 00:30 мск один аппарат сбили над Курской областью, еще один БПЛА перехватили над Брянской областью около 06:00 мск.Около полудня Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Ростовской областью.Атаки на российские регионыС полуночи украинские войска выпустили по три снаряда калибра 152 миллиметра и 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, 19 натовских снарядов по Донецку и еще три снаряда по Макеевке и Ясиноватскому району республики, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Боевики из 35-й бригады ВСУ на пикапе с минометом обстреляли мирные кварталы Херсона, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, армия противника планировала обвинить в произошедшем российских военных. Атака произошла спустя три дня после того, как представители киевской власти усилили мобилизацию в подконтрольном им Херсоне, добавил он. Южно-Сахалинский гарнизонный суд назначил два года 10 месяцев колонии общего режима российскому военнослужащему, который отказался выполнять приказы начальства. Обвиняемый 25 июля отказался уехать в зону спецоперации для участия в боевых действиях. На следующий день он вновь не стал выполнять приказ командира, причем уже в присутствии сослуживцев. Согласно показаниям свидетелей, это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военными, которые ранее на это не решались. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха Александра Свинарчука, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре ДНР. Его подчиненные Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран с помощью автоматов убили 21 человека. Еще 16 гражданских успели скрыться в безопасном месте. Антонов ранее уже был приговорен к 24 годам колонии, в отношении Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.Визиты европейских политиков в КиевВслед за главой Пентагона Ллойдом Остином в Киев прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщил новостной портал MDR. По данным издания, о визите заранее не объявляли. Немецкий политик должен был в течение дня обсудить с Владимиром Зеленским и главой Минобороны Украины Рустамом Умеровым обучение солдат ВСУ и военную помощь. "Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму в более 1,3 миллиарда евро", — пишет Bild. После этого украинскую столицу посетили президент Молдавии Майя Санду и глава Европейского совета Шарль Мишель. Как сообщил американскому телеканалу АВС неназванный украинский источник, после начала палестино-израильского конфликта поставки артиллерийских снарядов в бывшую советскую республику сократились на 30 процентов. По его словам, ВСУ могут потерять позиции на поле боя очень дорогой ценой. В свою очередь, президент Чехии Петр Павел обратил внимание, что усталость от конфликта растет не только у воюющих сторон, но и у всех, кто поддерживает Украину или Россию. Он также отметил, что поддержка западных стран оказалась недостаточно массивной и быстрой, из-за чего контрнаступление не развивается так, как этого ожидали в Киеве. О возможных отставках в командовании ВСУСоветник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что в Дании некоторые пилоты ВСУ начали проходить подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16. При этом ранее он уже заявлял об этом, но затем опроверг свои же слова. По его данным, обучение также проходит в США и Великобритании. Глава Минобороны Украины Рустам Умеров заявил, что решение об отставке командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева пока не принято. На минувшей неделе о таких намерениях со ссылкой на неназванные источники сообщило издание "Украинская правда".

https://ria.ru/20231121/sentinel-1910620217.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910884850.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910085238.html

https://ria.ru/20231121/pentagon-1910714136.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910775502.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, f-16, борис писториус, владимир сальдо