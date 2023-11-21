https://ria.ru/20231121/moskva-1910735048.html

В Москве первым регулярным речным маршрутом воспользовались 300 тысяч раз

В Москве первым регулярным речным маршрутом воспользовались 300 тысяч раз - РИА Новости, 21.11.2023

В Москве первым регулярным речным маршрутом воспользовались 300 тысяч раз

Более 300 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту в Москве за пять месяцев, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:25

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 300 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту в Москве за пять месяцев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Более 300 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту "Киевский — Сердце столицы", - говорится в сообщении. Глава дептранса Максим Ликсутов напомнил, что первый регулярный речной маршрут круглогодичного электротранспорта был открыт 20 июня. "Это уникальный проект не только для нашей страны, но и для всего мира. Электрические суда пользуются большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Пассажиры все чаще выбирают этот вид транспорта для своих ежедневных поездок", — отметил Максим Ликсутов.Отмечается, что за пять месяцев с момента запуска электросуда выполнили около 10 тысяч рейсов и прошли около 70 тысяч километров.

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