Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям
Додон: присоединение Молдавии к санкциям против РФ нарушает принцип нейтралитета
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Присоединение Молдавии к международным антироссийским санкциям противоречит нейтральному статусу страны, заявил экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале.
"Подчеркнул, что Партия социалистов Республики Молдова последовательно продвигает закрепленный в конституции статус нейтралитета Молдовы. По этой причине считаем, что присоединение к санкциям по требованию международных игроков является нарушением данного принципа, а также полным пренебрежением экономическими интересами страны", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
На встрече он заявил российскому дипломату, что отношения между двумя государствами по вине нынешних властей Молдавии находятся на уровне стагнации, что негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов республики.
"Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены, в интересах народов обеих стран", - добавил Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.