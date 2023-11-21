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Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям - РИА Новости, 21.11.2023
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16:25 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/moldaviya-1910854855.html
Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям
Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям - РИА Новости, 21.11.2023
Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям
Присоединение Молдавии к международным антироссийским санкциям противоречит нейтральному статусу страны, заявил экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:25
2023-11-21T16:25
молдавия
россия
игорь додон
майя санду
санкции
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Присоединение Молдавии к международным антироссийским санкциям противоречит нейтральному статусу страны, заявил экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале. Ранее глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе. "Подчеркнул, что Партия социалистов Республики Молдова последовательно продвигает закрепленный в конституции статус нейтралитета Молдовы. По этой причине считаем, что присоединение к санкциям по требованию международных игроков является нарушением данного принципа, а также полным пренебрежением экономическими интересами страны", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым. На встрече он заявил российскому дипломату, что отношения между двумя государствами по вине нынешних властей Молдавии находятся на уровне стагнации, что негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов республики. "Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены, в интересах народов обеих стран", - добавил Додон. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231111/sanktsii-1908855559.html
https://ria.ru/20231114/sandu-1909332588.html
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молдавия, россия, игорь додон, майя санду, санкции, санкции в отношении россии
Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, Санкции, Санкции в отношении России
Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

Додон: присоединение Молдавии к санкциям против РФ нарушает принцип нейтралитета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Присоединение Молдавии к международным антироссийским санкциям противоречит нейтральному статусу страны, заявил экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале.
Ранее глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Народу Молдавии не нужны безумные антироссийские санкции, заявил Шор
11 ноября, 15:04
"Подчеркнул, что Партия социалистов Республики Молдова последовательно продвигает закрепленный в конституции статус нейтралитета Молдовы. По этой причине считаем, что присоединение к санкциям по требованию международных игроков является нарушением данного принципа, а также полным пренебрежением экономическими интересами страны", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.
На встрече он заявил российскому дипломату, что отношения между двумя государствами по вине нынешних властей Молдавии находятся на уровне стагнации, что негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов республики.
"Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены, в интересах народов обеих стран", - добавил Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияИгорь ДодонМайя СандуСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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