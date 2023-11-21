https://ria.ru/20231121/moldaviya-1910854855.html

Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям - РИА Новости, 21.11.2023

Додон раскритиковал присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

Присоединение Молдавии к международным антироссийским санкциям противоречит нейтральному статусу страны, заявил экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:25

2023-11-21T16:25

2023-11-21T16:25

молдавия

россия

игорь додон

майя санду

санкции

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Присоединение Молдавии к международным антироссийским санкциям противоречит нейтральному статусу страны, заявил экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале. Ранее глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе. "Подчеркнул, что Партия социалистов Республики Молдова последовательно продвигает закрепленный в конституции статус нейтралитета Молдовы. По этой причине считаем, что присоединение к санкциям по требованию международных игроков является нарушением данного принципа, а также полным пренебрежением экономическими интересами страны", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым. На встрече он заявил российскому дипломату, что отношения между двумя государствами по вине нынешних властей Молдавии находятся на уровне стагнации, что негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов республики. "Выразил уверенность в том, что наши двусторонние отношения обязательно будут восстановлены, в интересах народов обеих стран", - добавил Додон. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231111/sanktsii-1908855559.html

https://ria.ru/20231114/sandu-1909332588.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, игорь додон, майя санду, санкции, санкции в отношении россии