https://ria.ru/20231121/moldavia-1910906326.html

В ПМР рассказали о последствиях ограничений со стороны Кишинева

В ПМР рассказали о последствиях ограничений со стороны Кишинева - РИА Новости, 21.11.2023

В ПМР рассказали о последствиях ограничений со стороны Кишинева

Ограничения со стороны Кишинева оказывают отрицательное влияние на приднестровскую экономику, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T19:38

2023-11-21T19:38

2023-11-21T19:44

в мире

молдавия

кишинев

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Ограничения со стороны Кишинева оказывают отрицательное влияние на приднестровскую экономику, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с начальником отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Молдавии Доротой Длоухи-Сулигой. Молдавия с августа не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и бендерскому заводу "Потенциал", называя произведенные товары стратегическими, и заявляя, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. "Какие бы политические турбулентности ни происходили, народ живет, предприятия должны работать и платить налоги, служащие – получать заработную плату, пенсионеры – пенсию. Внешние обстоятельства, конечно, оказывают отрицательное влияние на приднестровскую экономику. Это понятно. Но в наших силах минимизировать негативные последствия. А это уже путь развития, прогресса, позитива",- приводит пресс-служба слова Красносельского. В свою очередь Дорота Длоухи-Сулига заметила, что рада сохраняющейся стабильности, но не приветствует стагнацию. Она напомнила, что деятельность представляемой ею организации основана на построении и поддержании диалога. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20231121/gaz-1910828680.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, вадим красносельский