https://ria.ru/20231121/maksimenko-1910809117.html
Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии
Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии - РИА Новости, 21.11.2023
Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии
Бывший глава Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, осужденный на 13 лет заключения за взятку, найден мертвым в колонии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:06
2023-11-21T14:06
2023-11-21T15:27
происшествия
россия
михаил максименко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший глава Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, осужденный на 13 лет заключения за взятку, найден мертвым в колонии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело Максименко было найдено в колонии. Причины случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства.Михаил Максименко был среди фигурантов дела о получении взяток на сумму 550 тысяч долларов. Как заявили в ФСБ, в поле зрения управления "М" (отдел противодействия коррупции в силовых ведомствах) они попали после инцидента в московском ресторане Elements в декабре 2015 года.В материалах следствия говорилось, что криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец вместе с сообщниками приехал туда и потребовал у владелицы заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей. Та обратилась за помощью к бывшему сотруднику КГБ, работавшему адвокатом, Эдуарду Буданову. Стычка закончилась перестрелкой, в которой погибли два человека из бригады Кочуйкова, еще девять получили ранения. Вскоре всех членов его команды арестовали, предъявив обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.По версии следователей, далее к высокопоставленным сотрудникам СК, среди которых был Максименко, обратился вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). За 500 тысяч долларов он попросил переквалифицировать дело Кочуйкова и отпустить его на свободу. Как утверждалось, взятку передали заместителю Максименко Александру Ламонову, дело которого, как и разбирательство в отношении генерал-майора Дениса Никандрова, потом выделили в отдельное производство. При обыске у них дома нашли 70 тысяч евро, 30 тысяч долларов и коллекцию часов на сумму 500 тысяч евро.Максименко провел в СИЗО около двух лет. Правозащитники отмечали, что у заключенного были проблемы со здоровьем. Гособвинитель просил суд приговорить Максименко к 15 годам лишения свободы и штрафу, в итоге фигуранту дела дали 13 лет колонии строгого режима. Вину он не признал.
https://ria.ru/20210713/prigovor-1741068579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, михаил максименко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Михаил Максименко, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии
Осужденного за взятку экс-главу УСБ СК Максименко нашли мертвым в колонии
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший глава Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, осужденный на 13 лет заключения за взятку, найден мертвым в колонии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело Максименко было найдено в колонии. Причины случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
Михаил Максименко был среди фигурантов дела о получении взяток на сумму 550 тысяч долларов. Как заявили в ФСБ
, в поле зрения управления "М" (отдел противодействия коррупции в силовых ведомствах) они попали после инцидента в московском ресторане Elements в декабре 2015 года.
В материалах следствия говорилось, что криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец вместе с сообщниками приехал туда и потребовал у владелицы заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей. Та обратилась за помощью к бывшему сотруднику КГБ, работавшему адвокатом, Эдуарду Буданову. Стычка закончилась перестрелкой, в которой погибли два человека из бригады Кочуйкова, еще девять получили ранения. Вскоре всех членов его команды арестовали, предъявив обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.
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По версии следователей, далее к высокопоставленным сотрудникам СК, среди которых был Максименко
, обратился вор в законе Захарий Калашов
(Шакро Молодой). За 500 тысяч долларов он попросил переквалифицировать дело Кочуйкова и отпустить его на свободу. Как утверждалось, взятку передали заместителю Максименко Александру Ламонову
, дело которого, как и разбирательство в отношении генерал-майора Дениса Никандрова
, потом выделили в отдельное производство. При обыске у них дома нашли 70 тысяч евро, 30 тысяч долларов и коллекцию часов на сумму 500 тысяч евро.
Максименко провел в СИЗО около двух лет. Правозащитники отмечали, что у заключенного были проблемы со здоровьем.
Гособвинитель просил суд приговорить Максименко к 15 годам лишения свободы и штрафу, в итоге фигуранту дела дали 13 лет колонии строгого режима. Вину он не признал.
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