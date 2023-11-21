https://ria.ru/20231121/maksimenko-1910809117.html

Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии

Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии - РИА Новости, 21.11.2023

Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии

Бывший глава Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, осужденный на 13 лет заключения за взятку, найден мертвым в колонии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:06

2023-11-21T14:06

2023-11-21T15:27

происшествия

россия

михаил максименко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший глава Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, осужденный на 13 лет заключения за взятку, найден мертвым в колонии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело Максименко было найдено в колонии. Причины случившегося устанавливаются", — сказал собеседник агентства.Михаил Максименко был среди фигурантов дела о получении взяток на сумму 550 тысяч долларов. Как заявили в ФСБ, в поле зрения управления "М" (отдел противодействия коррупции в силовых ведомствах) они попали после инцидента в московском ресторане Elements в декабре 2015 года.В материалах следствия говорилось, что криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец вместе с сообщниками приехал туда и потребовал у владелицы заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей. Та обратилась за помощью к бывшему сотруднику КГБ, работавшему адвокатом, Эдуарду Буданову. Стычка закончилась перестрелкой, в которой погибли два человека из бригады Кочуйкова, еще девять получили ранения. Вскоре всех членов его команды арестовали, предъявив обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.По версии следователей, далее к высокопоставленным сотрудникам СК, среди которых был Максименко, обратился вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой). За 500 тысяч долларов он попросил переквалифицировать дело Кочуйкова и отпустить его на свободу. Как утверждалось, взятку передали заместителю Максименко Александру Ламонову, дело которого, как и разбирательство в отношении генерал-майора Дениса Никандрова, потом выделили в отдельное производство. При обыске у них дома нашли 70 тысяч евро, 30 тысяч долларов и коллекцию часов на сумму 500 тысяч евро.Максименко провел в СИЗО около двух лет. Правозащитники отмечали, что у заключенного были проблемы со здоровьем. Гособвинитель просил суд приговорить Максименко к 15 годам лишения свободы и штрафу, в итоге фигуранту дела дали 13 лет колонии строгого режима. Вину он не признал.

https://ria.ru/20210713/prigovor-1741068579.html

https://ria.ru/20180420/1519016366.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, михаил максименко, следственный комитет россии (ск рф)