https://ria.ru/20231121/korolev-1910739151.html

Новая поликлиника появится в подмосковном Королеве в 2025 году

Новая поликлиника появится в подмосковном Королеве в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2023

Новая поликлиника появится в подмосковном Королеве в 2025 году

Новая поликлиника на одну тысячу посещений в смену появится в Королеве в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:23

2023-11-21T10:23

2023-11-21T10:23

королев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая поликлиника на одну тысячу посещений в смену появится в Королеве в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Проект включен в госпрограмму Московской области, уже определен подрядчик проектирования и строительства, проектирование здания началось. Новая поликлиника будет построена на улице Циолковского, где уже расположены корпуса центральной городской больницы. Проектом предусмотрено взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское на 300 посещений, а также клинико-диагностическая лаборатория на 200 посещений. Также в новой поликлинике планируют открыть центр здоровья, отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации. Медицинское учреждение будет оснащено современным оборудованием, а вести прием здесь будут как врачи общей практики - терапевты, педиатры, так и узкопрофильные специалисты, поэтому получить всю необходимую медицинскую помощь жители смогут в одном здании. Завершение строительства планируется в 2025 году.

https://ria.ru/20231116/korolev-1909803898.html

королев

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

королев, московская область (подмосковье)