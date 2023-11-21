https://ria.ru/20231121/korolev-1910739151.html
Новая поликлиника появится в подмосковном Королеве в 2025 году
Новая поликлиника появится в подмосковном Королеве в 2025 году - РИА Новости, 21.11.2023
Новая поликлиника появится в подмосковном Королеве в 2025 году
Новая поликлиника на одну тысячу посещений в смену появится в Королеве в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:23
2023-11-21T10:23
2023-11-21T10:23
королев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая поликлиника на одну тысячу посещений в смену появится в Королеве в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Проект включен в госпрограмму Московской области, уже определен подрядчик проектирования и строительства, проектирование здания началось. Новая поликлиника будет построена на улице Циолковского, где уже расположены корпуса центральной городской больницы. Проектом предусмотрено взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское на 300 посещений, а также клинико-диагностическая лаборатория на 200 посещений. Также в новой поликлинике планируют открыть центр здоровья, отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации. Медицинское учреждение будет оснащено современным оборудованием, а вести прием здесь будут как врачи общей практики - терапевты, педиатры, так и узкопрофильные специалисты, поэтому получить всю необходимую медицинскую помощь жители смогут в одном здании. Завершение строительства планируется в 2025 году.
https://ria.ru/20231116/korolev-1909803898.html
королев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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королев, московская область (подмосковье)
Королев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая поликлиника на одну тысячу посещений в смену появится в Королеве в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проект включен в госпрограмму Московской области
, уже определен подрядчик проектирования и строительства, проектирование здания началось.
Новая поликлиника будет построена на улице Циолковского, где уже расположены корпуса центральной городской больницы. Проектом предусмотрено взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское на 300 посещений, а также клинико-диагностическая лаборатория на 200 посещений.
Также в новой поликлинике планируют открыть центр здоровья, отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации.
Медицинское учреждение будет оснащено современным оборудованием, а вести прием здесь будут как врачи общей практики - терапевты, педиатры, так и узкопрофильные специалисты, поэтому получить всю необходимую медицинскую помощь жители смогут в одном здании.
Завершение строительства планируется в 2025 году.
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