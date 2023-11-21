https://ria.ru/20231121/konsultatsii-1910699274.html

Турция проведет консультации с Россией по региональным вопросам

Турция проведет консультации с Россией по региональным вопросам - РИА Новости, 21.11.2023

Турция проведет консультации с Россией по региональным вопросам

МИД Турции сообщил в ночь на вторник о проведении политических консультаций между Турцией и РФ в Москве 21 ноября на уровне замминистров иностранных дел. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T00:07

2023-11-21T00:07

2023-11-21T00:07

турция

россия

москва

в мире

сергей вершинин

александр грушко

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СТАМБУЛ, 21 ноя - РИА Новости. МИД Турции сообщил в ночь на вторник о проведении политических консультаций между Турцией и РФ в Москве 21 ноября на уровне замминистров иностранных дел."Во вторник в Москве состоятся политические консультации между РФ и Турцией по двусторонним и региональным вопросам", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении.С турецкой стороны делегацию, как указано, возглавит заместитель главы МИД Бурак Акчапар, с российской - заместители министра Сергей Вершинин и Александр Грушко.

https://ria.ru/20231029/rf-1905931475.html

турция

россия

москва

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