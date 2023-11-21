https://ria.ru/20231121/kompleks-1910925238.html
Приволжский полпред оценил работу промышленного комплекса Мордовии
Приволжский полпред оценил работу промышленного комплекса Мордовии - РИА Новости, 21.11.2023
Приволжский полпред оценил работу промышленного комплекса Мордовии
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил промышленный потенциал Мордовии, посетив несколько... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T21:31
2023-11-21T21:31
2023-11-21T21:31
республика мордовия
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил промышленный потенциал Мордовии, посетив несколько предприятий, сообщает пресс-служба главы республики. Полпред в рамках рабочей поездки в Мордовию в сопровождении главы республики Артёма Здунова посетил предприятия "Биохимик", "Оптикэнерго" и "Оптиковолоконные Системы". "Завод "Биохимик", входящий в группу компаний "Промомед", реализует полный цикл фармацевтического производства – от молекулы до готовой лекарственной формы, обеспечивая национальную лекарственную безопасность. В 2023 году портфель компании пополнился трёхсотым препаратом, в разработке находятся ещё около 100 лекарственных средств, из них 35-40 молекул будут переданы в серийное производство в текущем году. Большая часть относится к жизненно необходимым препаратам в терапии онкологических заболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ, в эндокринологии и неврологии", - говорится в сообщении. В 2023 году на "Биохимике" вышла на полные обороты полуавтоматическая линия по производству таблеток и капсул – единственная в стране и одна из трёх, установленных в Европе. Ее открытие состоялось с участием президента России Владимира Путина. Мощность новой линии - до 1 миллиарда таблеток и капсул в год - демонстрирует реальное импортозамещение в фармацевтической отрасли в стране. Приволжского полпреда также познакомили с производственными мощностями группы компаний "Оптикэнерго" - предприятиями "ЭМ-Кабель", "ЭМ-Кат" и "ЭМ-Пласт". В этом году на заводе "ЭМ-Кабель" запущен цех по производству кабелей различных модификаций, большой сегмент здесь занимает импортозамещающая продукция. В частности, это кабели для телекоммуникационного оборудования. Сейчас они являются единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Также предприятие освоило производство тросовых дорожных ограждений. Это альтернатива обычным отбойникам, новинка более долговечна и проста в эксплуатации. Раньше такие тросы в России не производили. На заводе "ЭМ-Кат" Комарову показали литейное производство по новой технологии. Ее преимущества - невысокая стоимость литья, высокая точность получаемой продукции, возможность изготовления изделий со сложной пространственной конфигурацией, высокая автоматизация производства и минимальное количество отходов. Широкий спектр импортозамещающей продукции выпускают на заводе "ЭМ-Пласт". В том числе это экологически безопасная термоусадочная пятислойная пленка из полиолефина, которая используется в пищевой промышленности, полиграфии, на рынке отделочных материалов. Также Комаров и Здунов посетили завод "Оптиковолоконные Системы" - единственное в России предприятие с серийным производством оптического волокна. Производственные мощности - 4 миллиона километров оптоволокна - позволяют обеспечить более 50% потребности российских кабельных заводов в оптическом волокне в целом и 100% - для целей государственных закупок. "Мордовия сейчас набирает хорошие темпы в развитии, продолжает успешно работать, в том числе показывая пример и другим регионам", - отметил Комаров в ходе рабочей встречи с главой республики. Глава Мордовии подчеркнул, что республика развивается при поддержке президента России. "Еще недавно мы говорили о большом госдолге. Но буквально на днях мы перешли из группы с низким качеством управления государственными финансами в группу с надлежащим управлением. За десять лет это произошло впервые. Это большая работа, которая ведется по поручению нашего президента. Работаем над увеличением налоговой базы и доходов бюджета, у нас в несколько раз увеличилась отдача от предприятий ОПК, мы все работаем на победу", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Подчеркивается, что по итогам 10 месяцев отмечается положительная динамика в промышленности и АПК. В этом году на треть расширены границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка". До конца года планируется открыть первую в республике особую экономическую зону. Рекордными результатами отмечен сельскохозяйственный год, собрано более 2 миллионов тонн зерна – впервые в истории республики.
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республика мордовия, россия
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Россия
Приволжский полпред оценил работу промышленного комплекса Мордовии
Приволжский полпред оценил работу промышленного комплекса Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил промышленный потенциал Мордовии, посетив несколько предприятий, сообщает пресс-служба
главы республики.
Полпред в рамках рабочей поездки в Мордовию в сопровождении главы республики Артёма Здунова
посетил предприятия "Биохимик", "Оптикэнерго" и "Оптиковолоконные Системы".
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"Завод "Биохимик", входящий в группу компаний "Промомед
", реализует полный цикл фармацевтического производства – от молекулы до готовой лекарственной формы, обеспечивая национальную лекарственную безопасность. В 2023 году портфель компании пополнился трёхсотым препаратом, в разработке находятся ещё около 100 лекарственных средств, из них 35-40 молекул будут переданы в серийное производство в текущем году. Большая часть относится к жизненно необходимым препаратам в терапии онкологических заболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ, в эндокринологии и неврологии", - говорится в сообщении.
В 2023 году на "Биохимике" вышла на полные обороты полуавтоматическая линия по производству таблеток и капсул – единственная в стране и одна из трёх, установленных в Европе
. Ее открытие состоялось с участием президента России Владимира Путина
. Мощность новой линии - до 1 миллиарда таблеток и капсул в год - демонстрирует реальное импортозамещение в фармацевтической отрасли в стране.
Приволжского полпреда также познакомили с производственными мощностями группы компаний "Оптикэнерго" - предприятиями "ЭМ-Кабель", "ЭМ-Кат" и "ЭМ-Пласт".
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В этом году на заводе "ЭМ-Кабель" запущен цех по производству кабелей различных модификаций, большой сегмент здесь занимает импортозамещающая продукция. В частности, это кабели для телекоммуникационного оборудования. Сейчас они являются единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Также предприятие освоило производство тросовых дорожных ограждений. Это альтернатива обычным отбойникам, новинка более долговечна и проста в эксплуатации. Раньше такие тросы в России не производили.
На заводе "ЭМ-Кат" Комарову показали литейное производство по новой технологии. Ее преимущества - невысокая стоимость литья, высокая точность получаемой продукции, возможность изготовления изделий со сложной пространственной конфигурацией, высокая автоматизация производства и минимальное количество отходов.
Широкий спектр импортозамещающей продукции выпускают на заводе "ЭМ-Пласт". В том числе это экологически безопасная термоусадочная пятислойная пленка из полиолефина, которая используется в пищевой промышленности, полиграфии, на рынке отделочных материалов.
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Также Комаров и Здунов посетили завод "Оптиковолоконные Системы" - единственное в России предприятие с серийным производством оптического волокна. Производственные мощности - 4 миллиона километров оптоволокна - позволяют обеспечить более 50% потребности российских кабельных заводов в оптическом волокне в целом и 100% - для целей государственных закупок.
"Мордовия сейчас набирает хорошие темпы в развитии, продолжает успешно работать, в том числе показывая пример и другим регионам", - отметил Комаров в ходе рабочей встречи с главой республики.
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Глава Мордовии подчеркнул, что республика развивается при поддержке президента России. "Еще недавно мы говорили о большом госдолге. Но буквально на днях мы перешли из группы с низким качеством управления государственными финансами в группу с надлежащим управлением. За десять лет это произошло впервые. Это большая работа, которая ведется по поручению нашего президента. Работаем над увеличением налоговой базы и доходов бюджета, у нас в несколько раз увеличилась отдача от предприятий ОПК, мы все работаем на победу", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Подчеркивается, что по итогам 10 месяцев отмечается положительная динамика в промышленности и АПК. В этом году на треть расширены границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка". До конца года планируется открыть первую в республике особую экономическую зону. Рекордными результатами отмечен сельскохозяйственный год, собрано более 2 миллионов тонн зерна – впервые в истории республики.
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