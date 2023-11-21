https://ria.ru/20231121/khezbolla-1910846358.html

Эксперт объяснил, как "Хезболла" поспособствовала контактам Израиля и ХАМАС

Эксперт объяснил, как "Хезболла" поспособствовала контактам Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 21.11.2023

Эксперт объяснил, как "Хезболла" поспособствовала контактам Израиля и ХАМАС

Ливанское движение "Хезболлах", нарастив интенсивность ударов по районам у израильской границы, сыграло тем самым роль в продвижении переговоров о... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:53

2023-11-21T15:53

2023-11-21T15:53

в мире

израиль

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 21 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах", нарастив интенсивность ударов по районам у израильской границы, сыграло тем самым роль в продвижении переговоров о предполагаемой сделке по обмену пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил РИА Новости ливанский политический аналитик и публицист Хасан ад-Дурр. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил во вторник, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую, но пока нет возможности предоставить детали будущей договоренности. Катар является посредником между Израилем и ХАМАС в этом конфликте. Во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. Позднее известный израильский журналист Барак Равид заявил со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, что Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого освободит ХАМАС. "Хезболлах" усилило атаки в Южном Ливане, ежедневные обстрелы стали более интенсивными. Кроме этого, движение стало активно использовать качественно новые вооружения, включая ракеты "Буркан", дроны-истребители и дроны-камикадзе", - прокомментировал аналитик ситуацию на ливано-израильской границе. По его словам, тем самым движение "Хезболлах" как бы "завизировало сделку по обмену пленными… и оставило решающее слово в переговорах за ХАМАС". "Израиль не согласился бы на какие-либо новые переговоры по сделке, если бы "Хезболлах" не нарастил интенсивность ударов и не продемонстрировал готовность идти дальше, чем предполагал Израиль… Столкновения на юге Ливана и обмен ударами продолжаются на территории, общая площадь которой превосходит 100 квадратных километров, то есть израильская армия задействована на очень протяженном участке, включающем три сектора - восточный, центральный и западный, которые могут вспыхнуть в один момент", - пояснил ад-Дурр. При этом, как отметил политолог, с 8 октября "Хезболлах" наносило удары лишь по оккупированным ливанским территориям в районе ферм Шебаа, не нарушая тем самым принятых норм применения оружия. Однако вслед за утечкой в СМИ информации о том, что переговоры о перемирии в Газе зашли в тупик, последовали удары по другим позициям израильской армии в приграничных районах. По мнению политолога, это в том числе способствовало "возвращению переговоров в правильное русло". В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и палестинским сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/khezbollakh-1910231346.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году