https://ria.ru/20231121/kherson-1910875635.html

Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона

Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона - РИА Новости, 21.11.2023

Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона

Боевики из 35-й бригады украинских войск на пикапе с миномётом обстреляли мирные кварталы Херсона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:27

2023-11-21T17:27

2023-11-21T17:30

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Боевики из 35-й бригады украинских войск на пикапе с миномётом обстреляли мирные кварталы Херсона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных. Прилетело по гражданским автомобилям, в украинском сегменте сети ширятся неискренние слезливые публикации", - написал Сальдо. По его словам, обстрел велся на фоне объявленного три дня назад представителями киевской власти усиления мобилизации в подконтрольном им Херсоне. "Недалёкие временщики рассчитывают, что провокационными обстрелами заставят херсонцев как бы на волне возмущения пойти в военкоматы. Глупый расчёт. Идейные нацисты почти все уничтожены, а простые херсонцы, как и все остальные граждане Украины, всеми силами стараются уклониться от призыва. Желающих умирать за Зеленского и его камарилью не осталось", - подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231117/senator-1910199018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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