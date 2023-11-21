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Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 21.11.2023 (обновлено: 17:30 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/kherson-1910875635.html
Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона
Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона - РИА Новости, 21.11.2023
Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона
Боевики из 35-й бригады украинских войск на пикапе с миномётом обстреляли мирные кварталы Херсона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:27
2023-11-21T17:30
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Боевики из 35-й бригады украинских войск на пикапе с миномётом обстреляли мирные кварталы Херсона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных. Прилетело по гражданским автомобилям, в украинском сегменте сети ширятся неискренние слезливые публикации", - написал Сальдо. По его словам, обстрел велся на фоне объявленного три дня назад представителями киевской власти усиления мобилизации в подконтрольном им Херсоне. "Недалёкие временщики рассчитывают, что провокационными обстрелами заставят херсонцев как бы на волне возмущения пойти в военкоматы. Глупый расчёт. Идейные нацисты почти все уничтожены, а простые херсонцы, как и все остальные граждане Украины, всеми силами стараются уклониться от призыва. Желающих умирать за Зеленского и его камарилью не осталось", - подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231117/senator-1910199018.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил, что боевики ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона

Сальдо: 35-я бригада ВСУ обстреляла Херсон, чтобы потом обвинить в этом Россию

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Боевики из 35-й бригады украинских войск на пикапе с миномётом обстреляли мирные кварталы Херсона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
"Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных. Прилетело по гражданским автомобилям, в украинском сегменте сети ширятся неискренние слезливые публикации", - написал Сальдо.
По его словам, обстрел велся на фоне объявленного три дня назад представителями киевской власти усиления мобилизации в подконтрольном им Херсоне. "Недалёкие временщики рассчитывают, что провокационными обстрелами заставят херсонцев как бы на волне возмущения пойти в военкоматы. Глупый расчёт. Идейные нацисты почти все уничтожены, а простые херсонцы, как и все остальные граждане Украины, всеми силами стараются уклониться от призыва. Желающих умирать за Зеленского и его камарилью не осталось", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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