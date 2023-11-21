https://ria.ru/20231121/izrail-1910868798.html

"Хезболла" заявила об ответном ударе по военным Израиля

"Хезболла" заявила об ответном ударе по военным Израиля - РИА Новости, 21.11.2023

"Хезболла" заявила об ответном ударе по военным Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по израильским военным в ответ на гибель двоих журналистов телеканала Al Mayadeen на юге... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:05

2023-11-21T17:05

2023-11-21T17:05

в мире

ливан

израиль

наджиб микати

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по израильским военным в ответ на гибель двоих журналистов телеканала Al Mayadeen на юге Ливана. Ранее Al Mayadeen сообщил, что корреспондентка телеканала Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана. Ливанское агентство NNA передавало, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель. "В ответ на удар сионистского противника (Израиля - ред.), приведшего к гибели журналистов телеканала Al Mayadeen Фарах Омар и Рабиа аль-Миамари и других мирных жителей, бойцы "Хезболлах" в 14.25 атаковали подразделение, входящее в состав израильской военной разведки", - говорится в заявлении "Хезболлах". Согласно заявлению, удар по израильским военным был нанесен с помощью двух управляемых ракет в тот момент, когда они находились в доме неподалеку от границы с Ливаном. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, ливан, израиль, наджиб микати, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году