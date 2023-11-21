https://ria.ru/20231121/izrail-1910868798.html
"Хезболла" заявила об ответном ударе по военным Израиля
"Хезболла" заявила об ответном ударе по военным Израиля - РИА Новости, 21.11.2023
"Хезболла" заявила об ответном ударе по военным Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по израильским военным в ответ на гибель двоих журналистов телеканала Al Mayadeen на юге... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:05
2023-11-21T17:05
2023-11-21T17:05
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по израильским военным в ответ на гибель двоих журналистов телеканала Al Mayadeen на юге Ливана. Ранее Al Mayadeen сообщил, что корреспондентка телеканала Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана. Ливанское агентство NNA передавало, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель. "В ответ на удар сионистского противника (Израиля - ред.), приведшего к гибели журналистов телеканала Al Mayadeen Фарах Омар и Рабиа аль-Миамари и других мирных жителей, бойцы "Хезболлах" в 14.25 атаковали подразделение, входящее в состав израильской военной разведки", - говорится в заявлении "Хезболлах". Согласно заявлению, удар по израильским военным был нанесен с помощью двух управляемых ракет в тот момент, когда они находились в доме неподалеку от границы с Ливаном. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
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в мире, ливан, израиль, наджиб микати, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Наджиб Микати, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ответном ударе по военным Израиля
"Хезболла" заявила об ударе по военным Израиля в ответ на гибель журналистов
КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар по израильским военным в ответ на гибель двоих журналистов телеканала Al Mayadeen на юге Ливана.
Ранее Al Mayadeen сообщил, что корреспондентка телеканала Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари погибли в результате израильского обстрела на юге Ливана. Ливанское агентство NNA передавало, что помимо двоих журналистов при обстреле погиб один мирный житель.
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"В ответ на удар сионистского противника (Израиля - ред.), приведшего к гибели журналистов телеканала Al Mayadeen Фарах Омар и Рабиа аль-Миамари и других мирных жителей, бойцы "Хезболлах" в 14.25 атаковали подразделение, входящее в состав израильской военной разведки", - говорится в заявлении "Хезболлах".
Согласно заявлению, удар по израильским военным был нанесен с помощью двух управляемых ракет в тот момент, когда они находились в доме неподалеку от границы с Ливаном.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати
заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.