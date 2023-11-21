https://ria.ru/20231121/gorlovka-1910846059.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 21.11.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:53
2023-11-21T15:53
2023-11-21T15:53
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910845487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98e721aec8695508be04d54d9a64a19d.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Майский с позиций украинских карателей ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 14.25 выпустили по этому району четыре ракеты из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910845487_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9d541391b3403ec77f118808306fc4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками
Приходько сообщил о ранении мирной жительницы Горловки при украинском обстреле