https://ria.ru/20231121/geologorazvedka-1910853547.html

Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин

Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023

Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин

Россия заинтересована в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана и таких редких металлов, как литий, сообщил президент России... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:20

2023-11-21T16:20

2023-11-21T16:58

экономика

таджикистан

россия

владимир путин

эмомали рахмон

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана и таких редких металлов, как литий, сообщил президент России Владимир Путин. "Видим хорошие перспективы и в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий", - сказал Путин во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По его словам, "Росатом" недавно завершил в Таджикистане проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана и готов к сотрудничеству с таджикистанской стороной по другим вопросам использования технологий мирного атома, прежде всего в медицине. "Мы сегодня тоже на переговорах об этом говорили", - добавил Путин."Росатом" в начале октября сообщил, что досрочно рекультивировал площадку в Таджикистане, где в советские времена активно добывали уран. Речь идет о Табошарском месторождении в районе города Табошар (ныне Истиклол), которое было одним из наиболее крупных урановых месторождений в СССР. В 1944-1965 годах там активно добывали урановую руду. Предприятие закрыли в 1970-х годах.В феврале 2017 года Москва и Душанбе подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот документ впервые в истории отношений РФ и Таджикистана создает правовую основу для совместного взаимодействия в области атомной энергетики, пояснял тогда "Росатом".Документ закрепляет широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе: проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских ядерных реакторов, производство радиоизотопов, применение атомных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, обучение и подготовка высококвалифицированных кадров в области атомной энергетики и так далее.

https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

https://ria.ru/20231103/vystavka-forum-1907338209.html

таджикистан

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"