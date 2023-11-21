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Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023
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16:20 21.11.2023 (обновлено: 16:58 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/geologorazvedka-1910853547.html
Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин
Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2023
Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин
Россия заинтересована в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана и таких редких металлов, как литий, сообщил президент России... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:20
2023-11-21T16:58
экономика
таджикистан
россия
владимир путин
эмомали рахмон
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана и таких редких металлов, как литий, сообщил президент России Владимир Путин. "Видим хорошие перспективы и в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий", - сказал Путин во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По его словам, "Росатом" недавно завершил в Таджикистане проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана и готов к сотрудничеству с таджикистанской стороной по другим вопросам использования технологий мирного атома, прежде всего в медицине. "Мы сегодня тоже на переговорах об этом говорили", - добавил Путин."Росатом" в начале октября сообщил, что досрочно рекультивировал площадку в Таджикистане, где в советские времена активно добывали уран. Речь идет о Табошарском месторождении в районе города Табошар (ныне Истиклол), которое было одним из наиболее крупных урановых месторождений в СССР. В 1944-1965 годах там активно добывали урановую руду. Предприятие закрыли в 1970-х годах.В феврале 2017 года Москва и Душанбе подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот документ впервые в истории отношений РФ и Таджикистана создает правовую основу для совместного взаимодействия в области атомной энергетики, пояснял тогда "Росатом".Документ закрепляет широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе: проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских ядерных реакторов, производство радиоизотопов, применение атомных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, обучение и подготовка высококвалифицированных кадров в области атомной энергетики и так далее.
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
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экономика, таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия хочет искать уран и литий совместно с Таджикистаном, заявил Путин

Путин: Москва и Душанбе интересуются совместной геологоразведкой урана и лития

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник работает в цехе предприятия по добыче урана
Сотрудник работает в цехе предприятия по добыче урана - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник работает в цехе предприятия по добыче урана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана и таких редких металлов, как литий, сообщил президент России Владимир Путин.
"Видим хорошие перспективы и в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий", - сказал Путин во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
По его словам, "Росатом" недавно завершил в Таджикистане проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана и готов к сотрудничеству с таджикистанской стороной по другим вопросам использования технологий мирного атома, прежде всего в медицине.
"Мы сегодня тоже на переговорах об этом говорили", - добавил Путин.
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"Росатом" в начале октября сообщил, что досрочно рекультивировал площадку в Таджикистане, где в советские времена активно добывали уран. Речь идет о Табошарском месторождении в районе города Табошар (ныне Истиклол), которое было одним из наиболее крупных урановых месторождений в СССР. В 1944-1965 годах там активно добывали урановую руду. Предприятие закрыли в 1970-х годах.
В феврале 2017 года Москва и Душанбе подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот документ впервые в истории отношений РФ и Таджикистана создает правовую основу для совместного взаимодействия в области атомной энергетики, пояснял тогда "Росатом".
Документ закрепляет широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе: проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации исследовательских ядерных реакторов, производство радиоизотопов, применение атомных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, обучение и подготовка высококвалифицированных кадров в области атомной энергетики и так далее.
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ЭкономикаТаджикистанРоссияВладимир ПутинЭмомали РахмонГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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