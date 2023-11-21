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Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе

Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе - РИА Новости, 21.11.2023

Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе

Анкара находится в координации с Катаром в процессе по обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, рассчитывает на результат, заявил... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:18

2023-11-21T18:18

2023-11-21T18:19

в мире

анкара (провинция)

катар

израиль

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Анкара находится в координации с Катаром в процессе по обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, рассчитывает на результат, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа, выразив надежду, что в скором времени по этому поводу будут "хорошие новости". "Переговоры по этому вопросу (обмену заложников) продолжаются. Наш МИД и Национальная разведывательная организация находятся в координации с Катаром по этому вопросу. Наши ожидания состоят в том, чтобы получить положительный результат", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Алжире.

анкара (провинция)

катар

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в мире, анкара (провинция), катар, израиль, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году