Рейтинг@Mail.ru
Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 21.11.2023 (обновлено: 18:19 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/gaza-1910889694.html
Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе
Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе
Анкара находится в координации с Катаром в процессе по обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, рассчитывает на результат, заявил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:18
2023-11-21T18:19
в мире
анкара (провинция)
катар
израиль
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Анкара находится в координации с Катаром в процессе по обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, рассчитывает на результат, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа, выразив надежду, что в скором времени по этому поводу будут "хорошие новости". "Переговоры по этому вопросу (обмену заложников) продолжаются. Наш МИД и Национальная разведывательная организация находятся в координации с Катаром по этому вопросу. Наши ожидания состоят в том, чтобы получить положительный результат", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Алжире.
анкара (провинция)
катар
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5abe5e46bcd7c56af1615fe9a501e9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), катар, израиль, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Анкара (провинция), Катар, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе

Эрдоган: Анкара рассчитывает на результат по процессу обмена заложниками в Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Анкара находится в координации с Катаром в процессе по обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, рассчитывает на результат, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников из сектора Газа, выразив надежду, что в скором времени по этому поводу будут "хорошие новости".
"Переговоры по этому вопросу (обмену заложников) продолжаются. Наш МИД и Национальная разведывательная организация находятся в координации с Катаром по этому вопросу. Наши ожидания состоят в том, чтобы получить положительный результат", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Алжире.
 
В миреАнкара (провинция)КатарИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала