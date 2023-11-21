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Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
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18:16 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gaza-1910889214.html
Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе
Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе
Международное сообщество не должно допустить разрастания палестино-израильского конфликта и его влияния на весь Ближний Восток, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:16
2023-11-21T18:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
брикс
си цзиньпин
ближний восток
в мире
китай
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Международное сообщество не должно допустить разрастания палестино-израильского конфликта и его влияния на весь Ближний Восток, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС. "Международное сообщество должно принять практические меры и предотвратить разрастание конфликта и его влияния на стабильность всего Ближневосточного региона", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, си цзиньпин, ближний восток, в мире, китай
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, БРИКС, Си Цзиньпин, Ближний Восток, В мире, Китай
Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе

Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Международное сообщество не должно допустить разрастания палестино-израильского конфликта и его влияния на весь Ближний Восток, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.
"Международное сообщество должно принять практические меры и предотвратить разрастание конфликта и его влияния на стабильность всего Ближневосточного региона", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБРИКССи ЦзиньпинБлижний ВостокВ миреКитай
 
 
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