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Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе

Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023

Си Цзиньпин призвал предотвратить разрастание конфликта в Газе

Международное сообщество не должно допустить разрастания палестино-израильского конфликта и его влияния на весь Ближний Восток, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T18:16

2023-11-21T18:16

2023-11-21T18:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

брикс

си цзиньпин

ближний восток

в мире

китай

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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Международное сообщество не должно допустить разрастания палестино-израильского конфликта и его влияния на весь Ближний Восток, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС. "Международное сообщество должно принять практические меры и предотвратить разрастание конфликта и его влияния на стабильность всего Ближневосточного региона", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.

ближний восток

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, си цзиньпин, ближний восток, в мире, китай