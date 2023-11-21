https://ria.ru/20231121/gaza-1910884231.html
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры - РИА Новости, 21.11.2023
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа, их реализация стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля, средства перенаправят на гумпомощь... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:56
2023-11-21T17:56
2023-11-21T17:56
в мире
израиль
евросоюз
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. ЕС отменит семь проектов в секторе Газа, их реализация стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля, средства перенаправят на гумпомощь гражданскому населению, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы планировали реализацию ряда энергических проектов, но это стало невозможно из-за масштабных разрушений", - сообщил он. По словам источника, всего семь проектов по развитию сектора Газа на сумму 75,6 миллиона евро были отменены из-за ситуации, эти средства будут перераспределены на оказание гуманитарной помощи населению. После обострения палестино-израильского конфликта ЕС заявил об увеличении гуманитарной помощи Палестине на 75 миллионов евро – с 25 до ста миллионов.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, евросоюз, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Евросоюз, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры
ЕС отменит 7 проектов в Газе из-за разрушения инфраструктуры обстрелами Израиля