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ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры - РИА Новости, 21.11.2023
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17:56 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/gaza-1910884231.html
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры - РИА Новости, 21.11.2023
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа, их реализация стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля, средства перенаправят на гумпомощь... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:56
2023-11-21T17:56
в мире
израиль
евросоюз
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. ЕС отменит семь проектов в секторе Газа, их реализация стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля, средства перенаправят на гумпомощь гражданскому населению, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы планировали реализацию ряда энергических проектов, но это стало невозможно из-за масштабных разрушений", - сообщил он. По словам источника, всего семь проектов по развитию сектора Газа на сумму 75,6 миллиона евро были отменены из-за ситуации, эти средства будут перераспределены на оказание гуманитарной помощи населению. После обострения палестино-израильского конфликта ЕС заявил об увеличении гуманитарной помощи Палестине на 75 миллионов евро – с 25 до ста миллионов.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, евросоюз, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Евросоюз, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры

ЕС отменит 7 проектов в Газе из-за разрушения инфраструктуры обстрелами Израиля

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. ЕС отменит семь проектов в секторе Газа, их реализация стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля, средства перенаправят на гумпомощь гражданскому населению, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"Мы планировали реализацию ряда энергических проектов, но это стало невозможно из-за масштабных разрушений", - сообщил он.
По словам источника, всего семь проектов по развитию сектора Газа на сумму 75,6 миллиона евро были отменены из-за ситуации, эти средства будут перераспределены на оказание гуманитарной помощи населению.
После обострения палестино-израильского конфликта ЕС заявил об увеличении гуманитарной помощи Палестине на 75 миллионов евро – с 25 до ста миллионов.
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В миреИзраильЕвросоюзПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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