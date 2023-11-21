https://ria.ru/20231121/gaza-1910884231.html

ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры

ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры - РИА Новости, 21.11.2023

ЕС отменит семь проектов в секторе Газа из-за разрушения инфраструктуры

ЕС отменит семь проектов в секторе Газа, их реализация стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля, средства перенаправят на гумпомощь... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:56

2023-11-21T17:56

2023-11-21T17:56

в мире

израиль

евросоюз

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. ЕС отменит семь проектов в секторе Газа, их реализация стала невозможной из-за разрушений в ходе операции Израиля, средства перенаправят на гумпомощь гражданскому населению, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы планировали реализацию ряда энергических проектов, но это стало невозможно из-за масштабных разрушений", - сообщил он. По словам источника, всего семь проектов по развитию сектора Газа на сумму 75,6 миллиона евро были отменены из-за ситуации, эти средства будут перераспределены на оказание гуманитарной помощи населению. После обострения палестино-израильского конфликта ЕС заявил об увеличении гуманитарной помощи Палестине на 75 миллионов евро – с 25 до ста миллионов.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, евросоюз, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа