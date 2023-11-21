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Президент ЮАР призвал к прекращению огня для разрешения конфликта в Газе

Президент ЮАР призвал к прекращению огня для разрешения конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023

Президент ЮАР призвал к прекращению огня для разрешения конфликта в Газе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к незамедлительному и всеобъемлющему прекращению огня для мирного разрешения палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:28

2023-11-21T17:28

2023-11-21T17:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирил рамафоса

брикс

юар

в мире

израиль

сектор газа

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к незамедлительному и всеобъемлющему прекращению огня для мирного разрешения палестино-израильского конфликта. "Поэтому мы призываем международное сообщество договориться о срочных и конкретных действиях, чтобы положить конец страданиям в секторе Газа и проложить путь к справедливому и мирному разрешению этого конфликта. Как ЮАР мы призываем: во-первых, к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня", - заявил Рамафоса в ходе виртуального саммита БРИКС.

юар

израиль

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирил рамафоса, брикс, юар, в мире, израиль, сектор газа