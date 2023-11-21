https://ria.ru/20231121/gaza-1910875838.html
Президент ЮАР призвал к прекращению огня для разрешения конфликта в Газе
Президент ЮАР призвал к прекращению огня для разрешения конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Президент ЮАР призвал к прекращению огня для разрешения конфликта в Газе
Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к незамедлительному и всеобъемлющему прекращению огня для мирного разрешения палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:28
2023-11-21T17:28
2023-11-21T17:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирил рамафоса
брикс
юар
в мире
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816067_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_6c9d88189c2e560ec8b846077170554a.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал к незамедлительному и всеобъемлющему прекращению огня для мирного разрешения палестино-израильского конфликта. "Поэтому мы призываем международное сообщество договориться о срочных и конкретных действиях, чтобы положить конец страданиям в секторе Газа и проложить путь к справедливому и мирному разрешению этого конфликта. Как ЮАР мы призываем: во-первых, к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня", - заявил Рамафоса в ходе виртуального саммита БРИКС.
юар
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816067_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e06e025a183108d194cbe920b00249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирил рамафоса, брикс, юар, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирил Рамафоса, БРИКС, ЮАР, В мире, Израиль, Сектор Газа
Президент ЮАР призвал к прекращению огня для разрешения конфликта в Газе
Рамафоса призвал к немедленному прекращению огня для разрешения конфликта в Газе