https://ria.ru/20231121/gas-1910815964.html
Молдавия хранит основной запас газа на Украине, заявило Минэнерго
Молдавия хранит основной запас газа на Украине, заявило Минэнерго - РИА Новости, 21.11.2023
Молдавия хранит основной запас газа на Украине, заявило Минэнерго
Большая часть запасов газа Молдавии хранится на территории Украины, поскольку это в шесть раз дешевле, чем размещать его в Румынии, заявил министр энергетики... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:31
2023-11-21T14:31
2023-11-21T14:31
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Большая часть запасов газа Молдавии хранится на территории Украины, поскольку это в шесть раз дешевле, чем размещать его в Румынии, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире радио Moldova. Ранее Парликов заверил, что Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы покрыть потребности населения в зимний период. "Большой запас газа хранится на Украине, из 650 миллионов кубометров газа очень небольшой процент, около 20 миллионов кубометров природного газа, приходится на Румынию, а остальное – на Украину. Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине", - заявил Парликов.По его словам, у идеи хранить газ только в Румынии есть еще один значительный минус. "В зимний период скорость, с которой можно изъять природный газ со складов, ограничена, соответственно, если бы мы хранили все резервные запасы только в Румынии, мы бы не смогли обеспечить физически весь необходимый стране объем", - объяснил министр. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".
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румыния, молдавия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), молдовагаз, украина, в мире
Румыния, Молдавия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Молдовагаз, Украина, В мире
Молдавия хранит основной запас газа на Украине, заявило Минэнерго
Минэнерго: хранить газ на Украине для Молдавии дешевле, чем в Румынии
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости.
Большая часть запасов газа Молдавии хранится на территории Украины, поскольку это в шесть раз дешевле, чем размещать его в Румынии, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире
радио Moldova.
Ранее Парликов заверил, что Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы покрыть потребности населения в зимний период.
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"Большой запас газа хранится на Украине, из 650 миллионов кубометров газа очень небольшой процент, около 20 миллионов кубометров природного газа, приходится на Румынию, а остальное – на Украину. Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине", - заявил Парликов.
По его словам, у идеи хранить газ только в Румынии есть еще один значительный минус.
"В зимний период скорость, с которой можно изъять природный газ со складов, ограничена, соответственно, если бы мы хранили все резервные запасы только в Румынии, мы бы не смогли обеспечить физически весь необходимый стране объем", - объяснил министр.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз
" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома
".
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