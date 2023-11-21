https://ria.ru/20231121/finlyandiya-1910824274.html

СМИ: Финляндия во вторник может решить закрыть все КПП на границе с Россией

СМИ: Финляндия во вторник может решить закрыть все КПП на границе с Россией - РИА Новости, 21.11.2023

СМИ: Финляндия во вторник может решить закрыть все КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии готово во вторник принять решение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией, как минимум для лиц, ищущих убежище, задержка... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:59

2023-11-21T14:59

2023-11-21T14:59

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя – РИА Новости. Правительство Финляндии готово во вторник принять решение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией, как минимум для лиц, ищущих убежище, задержка связана с обоснованием МВД законодательных актов данного решения, сообщает со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. "Правительство готово во вторник принять решение о полном закрытии восточной границы, по крайней мере, для просителей убежища. У правительства есть "твёрдая" позиция, что на операцию влияния России необходимо ответить строгими мерами", - говорится в сообщении. Правительство готово встретиться в сжатые сроки, возможно, уже во вторник, уточняет газета. "В настоящее время решение дорабатывается под руководством МВД. Причины (обоснование принятия - ред.) решения пока не готовы, поэтому с закрытием восточной границы пока нет полной уверенности, добавляет издание. По данным на середину дня вторника, лица из третьих стран (Сирия, Ирак, Сомали и др) продолжили десятками прибывать из России на северные пропускные пункты на гране Финляндии. Как сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии в еженедельной статистике, за прошлую неделю (13-19 ноября) через три крупнейших КПП прибыли 379 беженцев из России (плюс 347 к неделе ранее). Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих – "Вартиус" и "Салла" - принимают заявления об убежище.

https://ria.ru/20231121/migranty-1910770546.html

https://ria.ru/20231120/zagrazhdeniya-1910643784.html

https://ria.ru/20231120/peskov-1910540436.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, беженцы