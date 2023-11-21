https://ria.ru/20231121/eskalatsiya-1910878682.html
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе
Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе прекратить поставки оружия сторонам... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:38
2023-11-21T17:38
2023-11-21T17:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
брикс
сирил рамафоса
юар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867815646_408:118:2608:1355_1920x0_80_0_0_811be3e1455060ab2b5e68439c77c398.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе прекратить поставки оружия сторонам конфликта. "Всем странам проявлять сдержанность и воздерживаться от разжигания этого конфликта, в том числе путем прекращения поставок оружия сторонам", - заявил Рамафоса в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867815646_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f843b170a5b5b47236224504e5bf27bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, сирил рамафоса, юар, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, БРИКС, Сирил Рамафоса, ЮАР, В мире
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе
Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе