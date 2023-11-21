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Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе

Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023

Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе прекратить поставки оружия сторонам... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:38

2023-11-21T17:38

2023-11-21T17:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

брикс

сирил рамафоса

юар

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе прекратить поставки оружия сторонам конфликта. "Всем странам проявлять сдержанность и воздерживаться от разжигания этого конфликта, в том числе путем прекращения поставок оружия сторонам", - заявил Рамафоса в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.

юар

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, сирил рамафоса, юар, в мире