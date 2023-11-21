Рейтинг@Mail.ru
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/eskalatsiya-1910878682.html
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе - РИА Новости, 21.11.2023
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе
Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе прекратить поставки оружия сторонам... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:38
2023-11-21T17:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
брикс
сирил рамафоса
юар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867815646_408:118:2608:1355_1920x0_80_0_0_811be3e1455060ab2b5e68439c77c398.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе прекратить поставки оружия сторонам конфликта. "Всем странам проявлять сдержанность и воздерживаться от разжигания этого конфликта, в том числе путем прекращения поставок оружия сторонам", - заявил Рамафоса в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867815646_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f843b170a5b5b47236224504e5bf27bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брикс, сирил рамафоса, юар, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, БРИКС, Сирил Рамафоса, ЮАР, В мире
Глава ЮАР призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе

Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации конфликта в Газе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал третьи страны воздержаться от эскалации палестино-израильского конфликта, в том числе прекратить поставки оружия сторонам конфликта.
"Всем странам проявлять сдержанность и воздерживаться от разжигания этого конфликта, в том числе путем прекращения поставок оружия сторонам", - заявил Рамафоса в ходе чрезвычайного виртуального саммита БРИКС.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБРИКССирил РамафосаЮАРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала