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Минниханов: православное духовенство и общественность Татарстана едины - РИА Новости, 21.11.2023
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Республика Татарстан
 
19:45 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/dukhovenstvo-1910907336.html
Минниханов: православное духовенство и общественность Татарстана едины
Минниханов: православное духовенство и общественность Татарстана едины - РИА Новости, 21.11.2023
Минниханов: православное духовенство и общественность Татарстана едины
Православное духовенство и общественность Татарстана демонстрируют единство и общность интересов в условиях новых вызовов, требующих выдержки и решимости в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T19:45
2023-11-21T19:45
республика татарстан
рустам минниханов
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Православное духовенство и общественность Татарстана демонстрируют единство и общность интересов в условиях новых вызовов, требующих выдержки и решимости в отстаивании духовных ценностей, заявил глава республики Рустам Минниханов. Во вторник в Казани пошел V Форум православной общественности Татарстана, приуроченный к 300-летию основания Казанской православной духовной семинарии. "Новые вызовы требуют от нас консолидации, выдержки и решимости в отстаивании своих духовных ценностей. В этих условиях, православное духовенство и общественность Татарстана демонстрируют единство, общность интересов, стремление к сотрудничеству с властью и институтами гражданского общества. Нынешний форум - наглядное тому подтверждение", - сказал Минниханов на открытии форума. Глава республики отметил, что Казанская духовная семинария многие годы готовила священников не только для Казанской епархии, но и для всей России. Религиозное образование в России, по его словам, было изначально интегрировано в систему традиционных духовных ценностей. "Отрадно, что у государства и религиозных объединений есть общее понимание важности подготовки духовенства и богословов с опорой на отечественные традиции. Мы, со своей стороны, готовы оказывать этому всяческое содействие", - подчеркнул Минниханов. Государство и церковь, по мнению главы Татарстана, плодотворно взаимодействуют в части развития социального служения, популяризации культуры, укрепления традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни, пропаганды патриотизма и гражданственности, профилактики радикализма и экстремизма. Особую важность, по словам Минниханова, сегодня приобрели совместные усилия по духовной поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, оказанию психологической и материальной помощи их семьям, участию священников и представителей православной общественности в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону боевых действий.
https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html
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рустам минниханов, россия, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Минниханов: православное духовенство и общественность Татарстана едины

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Православное духовенство и общественность Татарстана демонстрируют единство и общность интересов в условиях новых вызовов, требующих выдержки и решимости в отстаивании духовных ценностей, заявил глава республики Рустам Минниханов.
Во вторник в Казани пошел V Форум православной общественности Татарстана, приуроченный к 300-летию основания Казанской православной духовной семинарии.
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"Новые вызовы требуют от нас консолидации, выдержки и решимости в отстаивании своих духовных ценностей. В этих условиях, православное духовенство и общественность Татарстана демонстрируют единство, общность интересов, стремление к сотрудничеству с властью и институтами гражданского общества. Нынешний форум - наглядное тому подтверждение", - сказал Минниханов на открытии форума.
Глава республики отметил, что Казанская духовная семинария многие годы готовила священников не только для Казанской епархии, но и для всей России. Религиозное образование в России, по его словам, было изначально интегрировано в систему традиционных духовных ценностей.
"Отрадно, что у государства и религиозных объединений есть общее понимание важности подготовки духовенства и богословов с опорой на отечественные традиции. Мы, со своей стороны, готовы оказывать этому всяческое содействие", - подчеркнул Минниханов.
Государство и церковь, по мнению главы Татарстана, плодотворно взаимодействуют в части развития социального служения, популяризации культуры, укрепления традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни, пропаганды патриотизма и гражданственности, профилактики радикализма и экстремизма. Особую важность, по словам Минниханова, сегодня приобрели совместные усилия по духовной поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, оказанию психологической и материальной помощи их семьям, участию священников и представителей православной общественности в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону боевых действий.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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