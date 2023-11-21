https://ria.ru/20231121/detskiy_sad-1910927362.html

Дмитрий Волошин проверил реконструкцию детского сада в Химках

Дмитрий Волошин проверил реконструкцию детского сада в Химках - РИА Новости, 21.11.2023

Дмитрий Волошин проверил реконструкцию детского сада в Химках

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с педагогами и родителями дошкольников проверили ход реконструкции детского сада №9 в Новых Химках, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T21:48

2023-11-21T21:48

2023-11-21T21:48

московская область (подмосковье)

химки

общество

детские сады

реконструкция

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с педагогами и родителями дошкольников проверили ход реконструкции детского сада №9 в Новых Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Строители демонтировали старый корпус дошкольного учреждения, залили фундамент, возвели стены и перекрытие подвала, а также выполнили гидроизоляцию. Кроме того, приступили к возведению стен первого этажа, который планируют завершить до конца года. Площадь детского сада после реконструкции увеличится вдвое и составит почти 5000 квадратных метров. "Дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте было рассчитано на 150 малышей. Теперь, благодаря полной реконструкции, мощность здания увеличится в два раза. Здесь с комфортом смогут заниматься 320 детей от полутора до семи лет. Для нас это важный проект, который позволит сократить очередь в детские сады в Новых Химках", - приводятся в сообщении слова Волошина. Согласно проекту, в детсаду обустроят спальни и игровые зоны для 13 групп малышей разных возрастов, физкультурный и музыкальные залы, дополнительные кабинеты для занятий с детьми и медицинский пункт. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки. Реконструкция детского сада ведется в рамках госпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры".

https://ria.ru/20231113/obrazovatelnye_obekty-1909186754.html

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московская область (подмосковье), химки, общество, детские сады, реконструкция